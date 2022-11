Eine Milliarde Euro für Hochwasserschutz in Niederösterreich

Werbung

Heuer ist es genau 20 Jahre her, dass Niederösterreich vom Jahrhundert-Hochwasser 2002 heimgesucht wurde. Es folgten weitere Hochwasser wie jenes 2006 an der March oder das neuerliche Donau-Hochwasser 2013. Die Schadenshöhen dieser Naturkatastrophen betrugen rund 1,3 Milliarden Euro.

700 Schutzprojekte seit 2002 umgesetzt

Nach der Flutkatastrophe 2002 wurden in Niederösterreich bis dato bereits 700 Hochwasser-Schutzprojekte umgesetzt. „Damit wurden 300 Gemeinden hochwassersicher gemacht“, so LH-Stellvertreter. Stephan Pernkopf. Insgesamt wurden dafür 1,5 Milliarden Euro investiert.

Die Hochwasserschutz-Projekte in Niederösterreich von 2002 bis 2040 Foto: zVg

Nun stehen bis zum Jahr 2040 weitere 110 neue Hochwasserschutz-Projekte am Plan. Nicht weniger als eine Milliarde Euro wird in Niederösterreich dafür investiert. „Für den Hochwasserschutz in ganz Niederösterreich werden wir etwa 110 Projekte in Angriff nehmen und dafür eine Milliarde Euro investieren, um niederösterreichische Gemeinden, Städte und Dörfer, vor allem aber die Menschen zu schützen. Das Land wird dafür 290 Millionen Euro zur Verfügung stellen“, wie Landeshauptfrau Mikl-Leitner (ÖVP) betont. Der Rest wird vom Bund bzw. von den Gemeinden (zwischen 12,5 bis maximal 20 Prozent) finanziert.

Breiter Maßnahmenmix an Schutzmaßnahmen

Die Projekte werden in allen Regionen Niederösterreichs umgesetzt. Stephan Pernkopf nannte als Beispiel die Aufweitung des Rußbaches in Pillichsdorf, im Waldviertel den Hochwasserschutz am Kamp oder der Krems, im Mostviertel den Hochwasserschutz am Hagenbach in St. Andrä-Wördern oder auch Rückhaltemaßnahmen beim Johannesbach in Würflach im Industrieviertel. Bei den Schutzmaßnahmen handelt es sich um einen Maßnahmenmix zwischen Dämmen, mobilen Hochwasserschutzanlagen, Rückhaltebecken und Renaturierungen, also Ausweitungen, mit denen wir en Flüssen wieder mehr Raum geben.

„Projekte erhöhen Sicherheit und Lebensqualität in den Gemeinden“

An der Pressekonferenz am Dienstag nahmen auch die Bürgermeister von Krems und St. Andrä-Wördern Reinhard Resch und Maximilian Tietz teil, die sich beim Land Niederösterreich für die Unterstützung und Umsetzung vergangener und auch künftiger Projekte, die im Rahmen des Hochwasserschutz-Ausbauprogrammes 2040 geplant sind, bedankten: „Diese Projekte schützen die Menschen, die bei uns wohnen und erhöhen die Sicherheit und Lebensqualität in unseren Gemeinden.“