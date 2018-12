39 Euro mehr als im Jahr davor verdienten die Arbeitnehmer in Niederösterreich 2017. Berücksichtigt man Inflation, Sozialversicherung und Lohnsteuer, wird aus dem kleinen Plus sogar ein Minus: Um zehn Euro sank das reale Einkommen unselbstständig Erwerbstätiger.

„Das spüren vor allem die Menschen mit geringem Einkommen“, betont Arbeiterkammer-Präsident Markus Wieser. Sie sind doppelt betroffen: Einerseits verloren untere Einkommen real deutlich, während höhere Einkommen auch real zulegten. Zum anderen steigen die Preise für Wohnen und Lebensmittel seit Jahren stärker als die Inflation. So wurde Wohnen in den vergangenen zehn Jahren um 26 Prozent teurer, die Lebensmittelpreise legten um 23 Prozent zu – die Gesamtinflation „nur“ um 20 Prozent. Auch das trifft Geringverdiener besonders, weil sie einen großen Anteil ihres Einkommens für Wohnen und Lebensmittel ausgeben.

"Den Beschäftigten bleibt dann mehr Netto vom Brutto"

Wieser sieht die Politik deshalb gefordert, diesem Trend entgegenzuwirken: Sofortige Abschaffung der kalten Progression, ein Mindestlohn von 1.700 Euro und eine Angleichung der Gehälter von Frauen und Männern sind seine Forderungen.

Nicht zufriedenstellend ist die Entwicklung der Einkommenssituation der Niederösterreicher auch für die Wirtschaftskammer. „Die von unseren Unternehmen gemachten Gehaltserhöhungen landen viel zu oft mehr bei der öffentlichen Hand als in den Geldbörsen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, betont Wirtschaftskammer-Präsidentin Sonja Zwazl. Die kalte Progression beschere dem Staat von 2017 bis 2019 bis zu zwei Milliarden Euro an Mehreinnahmen, die den Arbeitnehmern in ihren Geldbörsen fehlen. Auch Zwazl fordert deshalb das rasche Ende der kalten Progression: „Den Beschäftigten bleibt dann mehr Netto vom Brutto.“

Brutto verdienten 50 Prozent der unselbstständig Erwerbstätigen im Vorjahr mehr als 2.116 Euro pro Monat. Damit liegt Niederösterreich auf Platz sechs im Österreich-Vergleich. Am besten verdient man in den westlichen Bezirken und in der Landeshauptstadt St. Pölten, am schlechtesten in den Bezirken Krems-Land, Hollabrunn und Gänserndorf. Die größten Reallohnverluste mussten Beschäftigte im Bezirk Korneuburg hinnehmen.