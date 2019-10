In mehreren Gemeinden Niederösterreichs herrscht Klimanotstand. Traiskirchen war die erste Stadt, die der „Eindämmung der Klimakrise und ihrer schwerwiegenden Folgen“ mit diesem symbolischen Akt höchste Priorität zusprach, Stockerau folgte als bisher letzte in der Vorwoche. „Jeder muss in seinem Wirkungsbereich etwas tun, auch die Gemeinden“, erklärt Traiskirchens SPÖ-Bürgermeister Andreas Babler diesen Schritt, den nun auch der Nationalrat für ganz Österreich ging.

Im Land und beim Gemeindebund hält man von der „Weltuntergangsstimmung“, die so laut Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) erzeugt werde, nichts. „Wer die Geschichte der Republik kennt, sollte mit Notständen vorsichtig sein“, meint der Landes-Vize und betont, dass Niederösterreich mit der Verankerung des Klimaschutzes in der Landesverfassung 2007 seiner Verantwortung schon früh nachgekommen sei. Auf Gemeinderatsbeschlüsse zum Klimaschutz hoffen aber auch das Land sowie der Gemeindebund.

„Wer die Geschichte der Republik kennt, sollte mit Notständen vorsichtig sein.“ Stephan Pernkopf

Schon heute leben drei Viertel der Niederösterreicher – und damit mehr als in jedem anderen Bundesland – in einer Klimabündnis-Gemeinde. 135 weitere Kommunen sollen nun zum Beitritt in das globale Netzwerk motiviert werden. Finanziert wird das Bündnis durch Mitgliedsbeiträge, die nach der Größe der Gemeinde berechnet werden.

„Für eine durchschnittlich große Gemeinde mit etwa 2.000 Einwohnern werden jährlich etwa 660 Euro fällig“, rechnet Klimabündnis-Geschäftsführer Markus Hafner-Auinger vor. Einen Teil davon will nun das Land, als eine von drei weiteren Maßnahmen zum Klimaschutz, übernehmen: „Das Umweltressort zahlt die Hälfte des Mitgliedsbeitrages für das erste Jahr, wenn noch heuer ein Beitrittsgesuch im Gemeinderat gefasst wird“, verkündet der Landes-Vize und betont, dass alle Gemeinden am Klimaschutz-Strang mitziehen sollten.

Das globale Bündnis, dem auch Schulen oder Kindergärten angehören, gründet mit und in den Kommunen Arbeitsgruppen, außerdem bietet es etwa Energiechecks oder Lehrgänge für Raumplanung an.

Ökostromnovelle: NÖ soll stark profitieren

Zusätzlich dazu kündigt das Land weitere Unterstützung für Energiespar-Gemeinden an. 1.100 Projekte wurden hier schon umgesetzt. Darunter fallen Förderungen für Photovoltaik- und Biomasseanlagen sowie Unterstützungen von Elektroautos. Das blau-gelbe Bundesland im Klimaschutz noch weiter voranbringen, soll auch die im Parlament beschlossene Ökostromnovelle: 540 Millionen Euro werden dadurch für den Ökostromausbau in Österreich bereitgestellt. „200 Millionen wollen wir nach NÖ holen, das soll erneuerbare Energie für 250.000 Haushalte bringen“, meint Pernkopf und verweist auf den geplanten Ausbau von Windkraft und Photovoltaik.

Für Verfechter des Klimanotstandes ist das noch zu wenig: „Das sind super Geschichten. Es braucht aber noch mehr“, meint Babler. Der Notstand verleihe Bürgermeistern Kompetenzen. „Reine Show-Politik ist das nicht. Wir haben schon erste Maßnahmen gesetzt.“