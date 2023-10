Volkspartei verteidigt Ausschreibung eines dritten EVN-Vorstands

Die EVN sei durchaus in den vergangenen Monaten auf einen guten Weg gekommen: Sie habe ihren Tarifdschungel beseitigt und begonnen, die Preise zu senken, heißt es bei einer Pressekonferenz der VPNÖ am Dienstag in St. Pölten. Die EVN sei nicht nur Energieversorger, sondern habe ein breites Portfolio zu bewältigen: „Netze ausbauen, Versorger mit Gas, Trinkwasser, Raumwärme und auch Kabelfernsehen und Internet“, sagt VPNÖ-Landtagsabgeordneter Anton Kasser und lobt die EVN als „enorm vielfältiges und wichtiges Unternehmen für unser Land“. Mit der Netz NÖ investiert die EVN jedes Jahr 500 Millionen Euro in den Netzausbau.

In dieselbe, positive Kerbe schlägt auch VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner: „Mit dem neuen Fixpreistarif ist die EVN der zweitgünstigste Landesversorger. Versorgungssicherheit kostet ja auch Geld. Andere bieten zwar kurzfristig gute Preise, sind dann aber schnell wieder weg vom Mark“.

Mit Blick auf die Energiewende und den ambitionierten Ausbauzielen, den Herausforderungen am Energiemarkt durch Ukraine- Krieg und Konflikt im Nahen Osten brauche es jedenfalls Managementverstärkung in der EVN AG. „Darum halten wir an dem Beschluss des EVN-Aufsichtsrats fest, einen dritten Vorstand zu installieren, damit das Unternehmen gut in die Zukunft geführt wird“, so Zauner vor Medienvertreterinnen und -vertreter in St. Pölten.

Auch SPÖ-nominierte Aufsichtsräte stimmten für den dritten EVN-Vorstand

Der Beschluss im Aufsichtsrat sei einstimmig gefallen - auch von der SPÖ besetzte Mitglieder hätten dafür votiert, meinte VPNÖ-Landesgeschäftsführer Zauner, der in diesem Zusammenhang auf die Wiener Stadtwerke als nach dem Land Niederösterreich zweitgrößten Aktionär verwies.

Der SPÖ-Landesvorsitzende Landesrat Sven Hergovich solle Postkarten im Rahmen der Aktion „Stoppt 600.000 Euro EVN-Luxusgage“ deshalb auch an den roten Wiener Bürgermeister Michael Ludwig weiterleiten, riet er. Zauner warf dem roten Landesparteichef vor, „die Öffentlichkeit mit politischen Spielen hinters Licht“ zu führen: „Während SPÖ-Vertreterinnen und -Vertreter im Aufsichtsrat zustimmen, kampagnisiert er gegen ein Unternehmen, das für Land und Leute ganz wesentlich ist.“

Die Forderung, die Bezüge der Vorstände zu halbieren, sei gerade der falsche Weg. Die vorgesehene Vorstandsvergütung von rund 600.000 Euro Jahresgage pro Vorstand bezeichnete der ÖVP-Manager als „marktkonform“, eine Neiddebatte sei fehl am Platz. Es gehe jetzt darum, die besten Köpfe für die EVN zu finden, „weil wir uns mit Energiewende, Naher Osten und internationalem Wettbewerb in einer intensiven Phase befinden“, so der VPNÖ-Landesgeschäftsführer.

„Wir haben es uns verdient, einen Landesenergieversorger zu haben, der uns in Krisenzeiten zur Seite steht“, so Zauner und stellt gleichzeitig ein paar Forderungen an die (neue) EVN-Geschäftsführung: Tarife weiter anpassen, schneller auf den Markt reagieren und Kundenservice ausbauen. „Mit rund 120.000 Anrufen in den EVN-Callcentern pro Monat musste man sehr lange warten“. Der Kundenservice müsse und werde in Zukunft besser werden, fordert und verspricht gleichzeitig Zauner.