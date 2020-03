"Eltern können Lehrer nicht ersetzen" .

Bildungsministerium sah sich in Umfrage an, wie die erste Woche des Unterrichts zuhause funktionierte. Die Ergebnisse seien laut Bildungsminister Heinz Faßmann positiv. Viele würden nun merken, was Lehrer leisten. Außerdem bringt die aktuelle Situation Rückenwind für die Digitalisierungs-Offensive. Die soll nach der Krise verstärkt betrieben werden.