Ende der Antragsfrist 353.000 Haushalte erhielten Wohn- und Heizkostenzuschuss in NÖ

D er neue Wohn- und Heizkostenzuschuss des Landes Niederösterreich ist bis zum Ende der Antragsfrist am 30. Juni an 353.000 Haushalte ausgezahlt worden, berichtete am Samstag Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) in einer Aussendung.

20.000 Anträge, die erst kürzlich eingetroffen sind, sollen in den nächsten zehn Tagen bearbeitet werden. Insgesamt hat das Land Niederösterreich bisher 73 Millionen Euro für die im heurigen April beschlossene Maßnahme ausgegeben. Den Wohn- und Heizkostenzuschuss können alle niederösterreichischen Haushalte erhalten, deren jährliches Bruttoeinkommen 40.000 Euro nicht übersteigt. Bei Mehrpersonenhaushalten liegt die Grenze bei 100.000 Euro. Der ersten Person im Haushalt stehen 150 Euro als Einmalzahlung zu, für jede weitere gibt es 50 Euro zusätzlich. Keinen Zuschuss erhalten Asylwerber und Inhaftierte.