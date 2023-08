NEOS wollen mehr Transparenz und neues Mittelschulsystem

Bargeld in der Verfassung, Gender-Sternchen und Normalitäts-Diskussionen standen in den letzten Wochen im Mittelpunkt der Landespolitik. Dass sich die schwarz-blaue Landesregierung lieber um „die echten Probleme der Menschen“ kümmern sollte, betont NEOS-Chefin Indra Collini bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Die Teuerung, der Fachkräftemangel, der Klimawandel und viele weitere Themen würden die Menschen in Niederösterreich tatsächlich beschäftigen und herausfordern. Mit zehn ausformulierten „Hausaufgaben“ in drei Themenbereichen soll die Landesregierung angeregt werden, „vom Urlaubsmodus wieder in den Arbeitsmodus zu kommen“.

„Bildung ist der Schlüssel zur Bekämpfung des Fachkräftemangels“

Als zentrale Änderung im Bildungsbereich fordert Collini, die Mittelschulen im Land umzustrukturieren. Mit einer Schwerpunktsetzung an Mittelschulen soll dem Fachkräftemangel in unterschiedlichen Lehrberufen entgegengewirkt werden. „Das bedeutet einen Fokus auf Handwerk, die Klimawende und neue Berufssparten. Beispielsweise braucht es einen Schwerpunkt für Umwelt- und Klimatechnik sowie Schwerpunkte in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Robotik oder Biotechnologie“, führt Collini aus. Eine Verknüpfung der Mittelschulen mit Betrieben in der Region sowie eine landesweite Mittelschulkarte, um die unterschiedlichen Schwerpunkte im Überblick zu haben, seien notwendig. Details zu diesem Vorschlag sollen laut Collini an einem parteiübergreifenden runden Tisch mit der Bildungsdirektion ausgearbeitet und besprochen werden. Dieses Zusammentreffen wolle man so schnell wie möglich initiieren.

Darüber hinaus fordert Collini neue Kollegs für Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen. In Wien gebe es dazu bereits ein Stipendiensystem, das den Lernenden ein Einkommen während der Ausbildungszeit ermöglicht. „Wenn die Kinderbetreuungsoffensive des Landes funktionieren soll, brauchen wir sehr viele qualifizierte Elementarpädagoginnen und -pädagogen“, betont die NEOS-Chefin. Außerdem sollen ausgebildete Elementarpädagoginnen und -pädagogen gleich viel verdienen wie ihre Kolleginnen und Kollegen in den Volksschulen.

Nachholbedarf bei Klimaschutz und Transparenz

In Sachen Klimaschutz schlägt Indra Collini ein länderübergreifendes Energiewende-Raumplanungskonzept vor. Es brauche ein überregionales und planvolles Vorgehen mit den Bundesländern Oberösterreich, Steiermark, Burgenland und Wien, um den Ausbau von erneuerbaren Energien voranzutreiben. Auch für einen Trink- und Brauchwasserplan sowie einen bewussten Umgang mit Trinkwasser wird plädiert.

„Sie ist ein Muss, wenn man das Vertrauen in die Politik wieder herstellen möchte“, bezieht sich Collini auf die Transparenz der Landespolitik als dritten Bereich ihrer Forderungen. Ein Vorschlag, um die Transparenz in der Politik zu erhöhen, ist ein Gemeindetransparenzpaket. Dieses Paket soll Fälle, wie jene in Grafenwörth, künftig verhindern. Kern des Pakets sei eine Neuordnung der Widmungskompetenz samt weisungsunabhängiger Kommission sowie die Kontrolle von Gemeinden unter 10.000 Einwohnern durch den Landesrechnungshof. Darüber hinaus fordert die Landesparteivorsitzende öffentliche Hearings vor der Besetzung von Spitzenpositionen, die Veröffentlichung vernünftiger Regierungssitzungsprotokolle und ein zeitgemäßes Informationsfreiheitsgesetz.

Als abschließenden Appell an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) fordert die NEOS-Chefin eine parteiübergreifende Arbeitsgruppe. Diese könne entsprechende Maßnahmen erarbeiten und Niederösterreich zum Vorzeigeland in Sachen Transparenz machen.