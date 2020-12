Nach jahrelangem Hin und Her ist es ein Paukenschlag zum Ende des Jahres: Die Waldviertelautobahn wird nicht gebaut. In den vergangenen Monaten erfolgte eine strategische Prüfung des Verkehrsprojektes.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. NLK/Filzwieser

Nun verkündeten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Infrastruktur-Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) das endgültige Aus der Spange, die quer durch das Waldviertel verlaufen und zur Achse zwischen der Nord/Weinviertel-Autobahn und der Mühlkreis-Autobahn werden sollte. Stattdessen erklärten sie, in den Öffi-Ausbau im Waldviertel sowie in das bestehende Straßennetz investieren zu wollen.

Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) verkündete ein Öffi-Paket für NÖ. BMK

Konkret sollen 1,35 Milliarden Euro in den Ausbau der Schienen von der Franz-Josefs-Bahn, der Laaer Ostbahn und anderen Strecken fließen. 440 Millionen Euro werden zudem in den Ausbau der Landesstraßen investiert werden. Geplant sei es, damit einerseits neue Umfahrungen zu bauen, andererseits bestehende um eine Spur zu erweitern. Insgesamt kündigten die Politikerinnen „Bestandsverbesserungen auf allen wichtigen Achsen in den Nordwesten“ an. Starten sollen diese bis 2026.

„Mit diesem umfassenden Ausbaupaket für den öffentlichen Verkehr, sorgen wir dafür, dass die Menschen im Waldviertel und im Weinviertel eine möglichst gute Verkehrsanbindung haben“, meinte die Klimaschutzministerin.