FPÖ kritisiert Energiepreise und fordert Wahlfreiheit für Smart-Meter

Vom Landesenergieversorger EVN werden derzeit alle mechanischen Stromzähler (Ferraris-Zähler) gegen elektronische Smart-Meter getauscht. Die neue Technologie sendet den Stromverbrauch direkt an den Energieversorger, welcher deshalb nicht mehr zum Ablesen in die Haushalte der Stromkundinnen und -kunden kommen muss. Bei einigen Kundinnen und Kunden sind in den letzten Wochen und Monaten Bedenken bezüglich Datenschutz entstanden. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag kritisiert die niederösterreichische FPÖ genau diese Umstellung für alle Haushalte in NÖ auf die elektronischen Zähler.

Laut österreichischem Gesetzgeber sollen bis 2024 95 Prozent der Haushalte mit Smart Metern ausgestattet sein. „Die EVN will überhaupt 100 Prozent ihrer Kunden mit dem Smart Meter beglücken und übererfüllt somit alle gesetzlichen Vorgaben“, kritisierte Dieter Dorner, Energiesprecher des FP-Landtagsklubs NÖ. Jeder Haushalt solle wählen dürfen, ob ein Smart-Meter eingebaut werden soll oder nicht, fordert Dorner.

Die EVN decke Kunden, die keinen Smart-Meter installiert haben wollen mit Klagen ein, berichtete Dorner. So werde etwa auf Herausgabe der alten Messeinrichtungen geklagt. Er fordert die EVN zu einer Einstellung der Klagen auf und richtet den Appell an die Bundesregierung, die Gesätze so zu verändern, dass mechanische Zähler weiterhin verwendet werden können.

SPÖ-Klubobmann Weninger: „Man muss der EVN auf die Finger schauen“

Auch im Bezug auf die Energiepreise in NÖ übt die FPÖ Kritik. „Wir sehen, dass die Preisweitergaben nicht funktionieren“, sagt Axel Kassegger, Energie und Wirtschaftssprecher des FPÖ-Parlamentsklubs. Kritik an den weiterhin hohen Preisen des Landesenergieversorgers EVN kommt auch von der niederösterreichischen SPÖ. Dort hofft man auf die Ergebnisse der von SPÖ, Neos und Grünen beauftragten Sonderprüfung durch den Landesrechnungshof. Hannes Weninger, SPÖ-Klubobmann meint, man müsse der EVN auf die Finger schauen, denn „es ist weder nachvollziehbar, woher der Strom genau kommt, noch wie sich die horrenden Preise zusammensetzen. Aus diesen Gründen haben wir im Landtag den Landesrechnungshof mit einer Sonderprüfung beauftragt.“

Sven Hergovich, Landesparteivorsitzende der SPÖ NÖ nimmt auch die in der Landesregierung sitzende FPÖ NÖ in die Pflicht: „Besonders die FPÖ ist gefordert, endlich zu handeln, statt zu schimpfen“, so Hergovich.