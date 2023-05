NEOS fordern Eingreifen der Landesregierung gegen hohe Strom-Preise

Am Großmarkt kostet eine Kilowatt-Stunde Strom laut E-Control aktuell zwischen 16 und 18 Cent. Bei der EVN bezahlen Kundinnen und Kunden dafür in dem aktuellen Neukunden-Tarif (Optima Klassik) laut EVN 31,80 Cent/kWh. Die NEOS nennen Preise von 50,4 Cent pro Kilowattstunde in einem monatlich wechselenden Float-Tarif und 38,34 Cent in einem Garant-Tarif der EVN mit Preisbindung. „Am Großmarkt sinken die Preise seit Monaten. Von den Energieanbietern, in Niederösterreich, der EVN, wird das aber einfach nicht weitergegeben“, kritisiert NEOS-Landessprecherin Indra Collini. Sie ortet ein „massives Kontrollversagen“ der Behörden und der Landesregierung. Die hohen EVN-Preise spülen nur Geld in die Landes-Kasse, da das Land Mehrheitseigentümer der EVN ist, sagt Collini. „Die Landesregierung verteilt dann gönnerhaft inflationstreibende Rabatte anstatt ihre eigentliche Verantwortung wahrzunehmen“, zeigt sie sich verärgert. Mit einer Petition wollen die NEOS nun gegensteuern.

In der Petition fordern die NEOS konkret drei Dinge: Erstens müsse die Landesregierung ihrer Verantwortung als Eigentümervertreterin gerecht werden und sich bei der EVN dafür einsetzen, dass die Menschen im Land marktgerechte Strompreise bezahlen. Zweitens müsse klar sein, woher der Strom kommt. Viele Rechnungen „gaukeln“ als Herkunftsland Österreich vor. Das entspricht aber oftmals nicht den Tatsachen, sagt NEOS-Abgeordneter Helmut Hofer-Gruber. Drittens fordern die Pinken für alle Menschen verständliche Stromrechnungen. Es könne nicht sein, dass man ein BWL-Studium benötigt, um die Rechnungen lesen zu können.

Auch ÖVP-Klubobmann „erwartet, dass EVN sinkende Marktpreise rasch an ihre Kunden weitergibt“

Speziell nehmen die NEOS die FPÖ in die Pflicht, die im Wahlkampf die hohen Preise der EVN stets kritisiert hat. „Die Konzerne stopfen sich die Taschen voll, während die verantwortlichen Politiker tatenlos zuschauen oder selbst mitkassieren. Schluss mit den brutalen EVN-Rechnungen“, wetterte Udo Landbauer etwa kurz vor der Landtagswahl im Jänner. Auf Nachfrage betonen die Freiheitlichen jetzt nur, dass sie sich weiterhin für leistbare Strompreise einsetzen. „Es ist Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen“, sagt ein FPÖ-Sprecher. ÖVP-Klubobmann Jochen Danninger teilt die Forderung der NEOS, dass die EVN die billigeren Preise weitergeben müsse. Er betont, dass alle Parteien in Niederösterreich ein gemeinsames Anliegen hätten: „Günstigere Energiekosten für unsere Landsleute. Ich erwarte mir, dass die EVN sinkende Markpreise auch rasch an ihre Kunden weitergibt.“

Von der EVN heißt es, dass die Preis-Vorteile, die sie im Einkauf erziele, „selbstverständlich an die Kundinnen und Kunden weitergegeben werden“. „Das war immer so und wird auch in Zukunft so sein“, meint EVN-Sprecher Stefan Zach, der sich mit dieser Aussage auf Neukunden-Tarife bezieht. Er betont außerdem, dass die EVN in Ostösterreich nicht teurer sei, als andere Landesenergie-Versorger: Beim Verbund liege der Strompreis bei Neukunden-Tarifen aktuell etwa bei 39,6 Cent pro kWh, bei der Energie AG bei 37,86 Cent.