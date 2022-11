Energie: NÖ will rasche Entscheidung der EU

Werbung

Das europäische Polit-Parkett ist Niederösterreichs Landeshauptfrau keineswegs fremd. „Die Problematiken der Regionen müssen auch nach Brüssel getragen werden“, sagt Johanna Mikl-Leitner am Rande ihrer zweitägigen Stippvisite in der EU-Hauptstadt – ihrer ersten seit Ausbruch der Pandemie.

Neben jeder Menge Anliegen hatten die ÖVP-Politikerin und ihr Parteikollege, Landesrat Martin Eichtinger, auch den Alois-Mock-Europapreis mit im Gepäck. Um diesen an einen „Gestalter der EU“, den früheren Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker, zu überreichen. Der Luxemburger, der einst auch Finanzminister und Premier seines Heimatlandes war, habe „unglaublich viel bewegt“ und kleine EU-Mitgliedsstaaten wie Österreich „stets als Brückenbauer gesehen“, würdigte Mikl-Leitner den 67-Jährigen. Dieser zeigte sich ob der Auszeichnung geehrt, schließlich verbinde er den Namensgeber des Preises, Alois Mock, mit „der Durchtrennung des Eisernen Vorhangs“ im Jahr 1989.

Zentrales Thema in den Gesprächen mit Vertretern von Kommission und Parlament war schließlich die Energiepolitik. Mikl-Leitner und Eichtinger appellierten einerseits für eine Entkoppelung von Strom- und Gaspreis, sei diese doch „der Hebel für geringere Energiekosten“; zum anderen plädierten die beiden Niederösterreicher für ein baldiges grünes Licht für den vom Nationalrat beschlossenen Energiekostenzuschuss. Für das Budget von rund 1,3 Milliarden Euro ist nämlich der wettbewerbsrechtliche Sanctus der EU-Kommission nötig. Diesen brauche es „so schnell wie möglich“, gehe es für Wirtschaft und Industrie schließlich derzeit „um Existenzen“, so Mikl-Leitner nach den Gesprächen zur NÖN.

Für Kommissionschefin ist NÖ „Vorzeigeregion“ in EU

Den Höhepunkt und zugleich den Abschluss der Brüssel-Visite bildete am Abend des österreichischen Nationalfeiertages schließlich eine Gala in der Bibliothèque Solvay anlässlich „100 Jahre Niederösterreich“, zu der neben Parlaments-Vizepräsident Othmar Karas und EU-Kommissar Johannes Hahn auch Bundesministerin Susanne Raab (alle ÖVP) gekommen war.

„Geburtstagsglückwünsche“ gab es per Videobotschaft auch von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, die Niederösterreich als „Vorzeigeregion“ bezeichnete. Das Land sei „in ganz vielen Disziplinen in Europa vorne dabei“, so von der Leyen. Ähnlich die Worte von EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn: Niederösterreich habe „alle seine Chancen genutzt, die sich durch den Fall des Eisernen Vorhangs“ ergeben hätten.

Kulinarisch begleitet wurde der Abend von der Niederösterreichischen Wirtshauskultur sowie den Perchtoldsdorfer Winzern Matthias Zechmeister-Mittel und Karl Wölfinger.