Niederösterreich arbeitet an Wasserstoff-Strategie

In einer Zukunft mit „sauberer“ Energie statt russischem Gas wird Wasserstoff eine Rolle spielen, ist Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überzeugt. Sie reiste mit einer NÖ-Delegation nach Bayern, um sich anzusehen, wie die deutschen Nachbarn mit dem Energieträger arbeiten. Mit dem bayrischen Ministerpräsident Markus Söder (CSU) paktierte sie eine Zusammenarbeit. Die wird auch für die Wasserstoff-Strategie wichtig sein, an der in NÖ zurzeit gearbeitet wird.

Die Strategie soll im Dezember präsentiert werden. Sie zielt darauf ab, die vom Bund festgelegten Ziele in Sachen Wasserstoff umzusetzen. Hy2NÖ, die in der Ecoplus angesiedelte Wasserstoff-Initiative, will dazu die Potenziale und den Bedarf an grünem Wasserstoff in NÖ erheben. Vorteil von Wasserstoff sei, dass er gespeichert und transportiert werden kann, erklärt Claus Zeppelzauer von der Ecoplus. Einsatzbereiche sieht man in der energieintensiven Industrie, in der Herstellung von E-Fuels, zudem im Güter- oder Öffentlichen Verkehr – weniger im Individualverkehr.

Bayern ist bei diesem Thema schon einen Schritt weiter. Dort wurde bereits eine eigene Strategie entwickelt, ein Wasserstoffbündnis gegründet und das Zentrum Wasserstoff.Bayern geschaffen. „Wir haben mit NÖ einen Austausch vereinbart, was künftige Wasserstoff-Pipelines betrifft. Wir haben uns entschieden, ein eigenes Wasserstoff-Netz auf den Weg zu bringen – mit Anschluss an NÖ. Ich glaube, dass wir da eine neue Achse entwickeln können, was Forschung und Pipelines betrifft“, erklärte Söder.

Einige NÖ-Firmen arbeiten im Wasserstoff-Bereich

Langfristig will NÖ im Bereich des Wasserstoffs vor allem in der Zulieferung punkten und sich mit Innovationen einen Namen machen. Das Ziel sei es, entlang der Wertschöpfungskette der Wasserstoff-Produktion, -Speicherung und -Verwendung einige Weltmarktführer in Niederösterreich zu entwickeln.

Erfolgsversprechende Projekte gibt es dafür bereits: Im San Biotech Park in Herzogenburg (Bezirk St. Pölten) befindet sich die erste, grüne Wasserstofferzeugungsanlage in NÖ. Worthington Industries produziert in Kienberg bei Gaming (Bezirk Scheibbs) Wasserstoff-Hochdrucktanks und Test-Fuchs in Groß-Siegharts (Bezirk Waidhofen/Thaya) stellt Flüssigwasserstofftanks her.