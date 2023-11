FPÖ fordert Nutzung der Erdgas-Vorräte im Weinviertel

Schon seit Monaten spricht sich die FPÖ in Niederösterreich dafür aus, die Gasreserven im Weinviertel zu nutzen - auch durch Fracking. Nachdem die Ukraine nun angekündigt hat, ab 2025 kein russisches Erdgas mehr Richtung Westen durchleiten zu wollen, erneuert FPÖ-Klubobmann Reinhard Teufel diese Forderung. „Die FPÖ NÖ sieht in der heimischen Erdgasgewinnung eine Chance, wieder leistbare und vor allem unabhängige Energie für die eigene Bevölkerung sicherzustellen“, meint Teufel. Alles, was dabei helfe, unabhängiger von ausländischen Energielieferungen zu werden, sei zu begrüßen.

Er betont, dass noch immer viele private Haushalte in Niederösterreich auf Gas angewiesen seien. Ebenso benötige die heimische Wirtschaft und Industrie dringend ausreichend Energie, um nicht in einen Wettbewerbsnachteil zu rutschen. „Abgesehen davon wäre es ein Wahnsinn die neu entdeckten Gasvorkommen im Boden zu lassen, so wie das Neos, Grüne und SPÖ verlangen würden“, kritisierte Teufel. Er spricht damit den Gas-Fund in Wittau, einem Ortsteil von Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) an. Dort vermeldete die OMV Ende Juli den größten Gas-Fund der vergangenen 40 Jahre. Geht es nach Teufel, sollte der genutzt werden, anstatt noch mehr Windräder und noch mehr Photovoltaik-Anlagen zu errichten.

Reinhard Teufel will das Erdgas aus dem Weinviertel nutzen, um im Energiebereich unabhängiger von anderen Staaten zu werden. Foto: Werner Kerschbaummayr, Werner Kerschbaummayr

Laut Angaben der OMV würden die förderbaren Ressourcen auf 48 Terawattstunden geschätzt, was rund 28 Millionen Fass Öläquivalent entspreche. „Da können die grüne Umweltministerin und der ÖVP-Bundeskanzler oft mit ihren Flüssiggastankern aus Dubai antuckern, um diese Menge nur annähernd zu erreichen“, forderte Teufel die schwarz-grüne Bundesregierung auf, ihr „Klimaglück“ in Wittau zu suchen.