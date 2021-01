Egal, ob Einfamilienhäuser, Einkaufszentren oder Gewerbegebiete – jahrzehntelang wucherten sie an den Rändern der Orte und Städte. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Klimakrise will das Land Niederösterreich diese Entwicklung stoppen – zuletzt stand die im Oktober beschlossene Raumordnungsnovelle ganz im Zeichen dieses Gedankens. „Niederösterreich ist damit unter den Bundesländern der Vorreiter“, lobt Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) die Bemühungen.

Nun starten die Universität für Bodenkultur (BOKU), das Land Niederösterreich und der Bund in den 573 niederösterreichischen Gemeinden ein Pilotprojekt, das den Bürgermeistern helfen soll, die Raumordnung neu und vor allem klimafreundlich zu denken. Im Laufe dieses Jahres erarbeitet die BOKU für jede Gemeinde einen Energieraumplan.

Jeder Gemeinderat wird so schon 2022 auf einen Blick sehen, wo es Energiesparpotenziale gibt, wo die großen Energieverbraucher sind, wo ein neues Biomasse-Heizwerk oder eine PV-Anlage sinnvoll wäre oder wo eine neue Siedlung sinnvoll wäre, die an das bestehende Öffi- und Fernwärmenetz angebunden ist. Für Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) ist das der Schlüssel dafür, dass Emissionen erst gar nicht entstehen. Denn Raumordnung, Bodenschutz, Energiewende und Klimaschutz gehören zusammen: „Die Flächenwidmung ist Grundlage für die Entwicklung in den Gemeinden, für die Nutzung unserer Böden und für die Erzeugung erneuerbarer Energie.“

Leitfaden fließt auch in Energie- und Klimakonzept ein

Der Leitfaden dieses Energieraumplans wird aber mehr sein als eine Empfehlung an die Bürgermeister, er wird auch in das Energie- und Klimakonzept einfließen. Das ist in Niederösterreich seit Anfang des Jahres verpflichtender Bestandteil für alle örtlichen Raumordnungsprogramme. Applaus dafür gibt es von Gewessler: Denn die Gemeinden und Bundesländer könnten mit ihrer Verantwortung für Raumplanung und Raumordnung einen wichtigen Beitrag zu Bodenschutz, Energiewende und Klimaschutz leisten: „Wenn wir den Kampf gegen die Klimakrise gewinnen wollen, brauchen wir eine zukunftsträchtige und klimaschonende Raumplanung.“

Daniel Lohninger Der Neubau im Grünen ist ein Auslaufmodell

In der Praxis wird sich infolge dieses Pilotprojektes sowie der Raumordnungsnovelle zumindest auf Sicht in allen Gemeinden einiges ändern. „Das Prinzip muss heißen: Innenentwicklung vor Außenentwicklung“, betont Projektleiter Gernot Stöglehner, Leiter des Instituts für Raumplanung, Umweltplanung und Bodenordnung an der BOKU.

Dort, wo es bereits Infrastruktur gibt, soll verdichtet werden – die Aufschließung neuer Flächen am Ortsrand wird zur Ausnahme, die Entwicklung der Zentren zum Gebot der Stunde. „Siedlungsentwicklung soll dort stattfinden, wo es bereits Infrastruktur und einen Öffi-Anschluss gibt“, betont Gewessler. Das beliebte Einfamilienhaus in Einzellage wird folglich zum Auslaufmodell.