Grüne forderten 100-prozentige Vorfinanzierung bei Heizungstausch

Wärmepumpe statt Gastherme: Grüne Heizsysteme sollen die Umwelt und das Geldbörserl schonen, so die Grünen NÖ in einer Aussendung. „Viele Familien haben derzeit das Problem, dass sie gerne die Heizung tauschen würden, aber trotz umfangreicher Förderungen nicht die notwendigen finanziellen Mittel aufbringen können“, sagt Helga Krismer von den Grünen NÖ. Deshalb fordern die Grünen NÖ eine 100-prozentige Vorfinanzierung bei einem Heizungstausch nach Vorbild der Wohnbauförderung des Landes. Betroffene Haushalte sollen die gesamte Summe des Heizungsaustausches vom Land finanziert bekommen und dann in Form eines Darlehens mit einem Zinssatz von 1 Prozent zurückzahlen.

Der Antrag von den Grünen wurde von ÖVP, FPÖ und NEOS im Landtag abgelehnt. „Offenbar wollen die genannten Parteien weiter an den fossilen Rohstoffen im Heizungsbereich festhalten, anders ist das Abstimmungsverhalten für mich nicht erklärbar“, sagt Krismer.

Haushalte, die sich von ihren fossilen Heizungen trennen wollen, können bei der Förderung “Raus aus Öl und Gas” vom Bund bis zu 7.500 Euro beantragen. Zusätzlich dazu gibt das Land mit der Förderung “NÖ raus aus Öl Bonus” bis zu 3.000 Euro drauf.

