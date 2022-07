Treibstoffmangel treibt die Preise an

Werbung

Nur mehr 30 Liter pro Tankvorgang und Tag bekamen Spritdurstige in der Vorwoche an der Zapfsäule einer Diskont-Tankstelle in Gföhl (Bezirk Krems-Land). Der Grund für die lokale Rationierung: Die bestellte Treibstoff-Menge sei seit Tagen nicht lieferbar, so der Betreiber. Wir hatten berichtet:

Gföhl Engpass: Nur noch 30 Liter Sprit bei Tankstellen-Diskonter

Seit dem Ukraine-Krieg und dem Unfall in der Raffinerie in Schwechat ist die Versorgungslage mit Treibstoffen in Österreich angespannt. Ein Teil der strategischen Öl-Reserven wurde zur Überbrückung vom Bund freigegeben. Am Spotmarkt seien größere Mengen an Treibstoff nur mehr schwer zu bekommen.

Der Mineralölkonzern OMV berichtet von einer „enorm gestiegenen Anfrage und Bevorratung durch Kundinnen und Kunden“, bedingt durch einen „massiven Anstieg des Güterverkehrs“ aufgrund der „geopolitischen Lage“. Man arbeite intensiv daran, den gesamten Bedarf zu decken, müsse jedoch den Vertragspartnern den Vorrang geben, um Verpflichtungen zu erfüllen. Der Diskonter in Gföhl gehört nicht dazu.

Vor Kurzem warnte Landes-Vize Stephan Pernkopf die türkis-grüne Regierung noch mehr strategische Treibstoffreserven freizugeben. Niemand wisse, wie der Krieg in der Ukraine weitergehe und ob Österreich das gebunkerte Öl nicht bald in seinen Kraftwerken verheizen müsse, so Pernkopf.

Neben der Gas-Bevorratung – die in den letzten Tagen massiv ins Stocken kam – müsse auch das Thema Energie sparen forciert werden, so Pernkopf. Er fordert einen „Energiesparbonus für alle Haushalte“. Jeder, der nachweisen könne, dass er weniger Strom und Gas verbrauche als vor einem Jahr, müsse dafür belohnt werden. Angesichts hoher Steuereinnahmen sei das leicht möglich, habe einen Lenkungseffekt und wirke preismindernd auf Öl und Co.

