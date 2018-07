Was Niederösterreich tun kann, um den Klimawandel und seine Auswirkungen einzudämmen, dazu gibt die neue WWF-Studie „Energiewende und Gewässerschutz“ Handlungsempfehlungen. Einerseits geht es darum, den Energieverbrauch zu reduzieren, und andererseits darum, den Verbrauch durch Erneuerbare Energie zu decken. Mit der Wasserkraft als wichtige Säule der Energiegewinnung eng verknüpft sieht der WWF auch den Gewässerschutz.

Ihre Zukunftsmodelle hat die Naturschutzorganisation auch mit jenen Prognosen verglichen, die das Land in seinem Energiefahrplan schon 2011 formulierte. Die Einschätzungen in Bezug auf das Potenzial von Technologien und Einsparungsmöglichkeiten sind teils unterschiedlich. Der Grundtenor ist aber derselbe: „Ohne Energiewende ist das Zukunftsbild ein düsteres.“

Endenergiebedarf soll gesenkt werden

„Verbrauch runter und Erneuerbare Energie mit klaren Naturschutzkriterien ausbauen, muss die Strategie prinzipiell lauten“, so WWF-Klimaexperte Karl Schellmann. Bis 2050 wollen sowohl das Land als auch der WWF eine Halbierung des Energiebedarfs erreichen. „Das ist nötig, um die Energiewirtschaft unabhängig von fossilen Energieträgern zu machen“, erklärt Herbert Greisberger, Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur NÖ. Größte Einsparmöglichkeiten gibt es beiden Studien zufolge beim Verkehr. Der Umstieg auf Elektro-Fahrzeuge könne den Verbrauch um zwei Drittel reduzieren.

„Mit Verbesserungen hin zur sanften Mobilität wie Rad- und öffentlicher Verkehr kann Niederösterreich bereits zahlreiche Erfolge aufweisen“, so Vincent Sufiyan vom WWF. Ein vollständig sanierter Gebäudebestand reduziere den Energieverbrauch in diesem Sektor um mindestens 60 Prozent. Potenzial sieht der WWF auch in der Reduktion des Flugverkehrs. Rund ein Drittel der Flugpassagiere könnten ohne Zeitverlust mit dem Zug fahren, vorausgesetzt es gäbe diese Bahn-Alternativen.

Erneuerbare sollen Hauptquelle werden

Dass der Energiebedarf zu 100 Prozent aus Erneuerbarer Energie kommt, davon gehen sowohl Land als auch der WWF aus. „Ein ganz besonderes Ziel haben wir schon 2015 erreicht: Mittlerweile können 100 Prozent des gesamten NÖ-Strombedarfs aus in Niederösterreich produzierter Erneuerbarer Energie bereitgestellt werden“, so Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Der Bruttoinlandsverbrauch lag in Niederösterreich 2015 bei rund 101.000 GWh. Dreiviertel davon kamen von fossilen Energieträgern. 2050 sollen es nur noch ein Sechstel sein. Mehr als 80 Prozent werden dann aus erneuerbaren Energiequellen bereitgestellt.

Biomasse

Der größte Teil der Erneuerbaren Energie (12.000 GWh) kommt derzeit aus Biomasse und bio genen Rohstoffen. Bis 2050 soll die Nutzung von Holz und Co. 18.110 GWh liefern. „Wir haben uns dafür angesehen, wie viel Holz dem Wald entnommen werden kann“, erklärt Sufiyan.

Wasserkraft

Die Wasserkraft hat derzeit mit 7.226 GWh den zweitgrößten Anteil. Weitere Donaukraftwerke schließt der WWF aus, ein wenig umweltverträgliches Potenzial sieht er in der Modernisierung von Kleinkraftwerken. Auch das Land rechnet nicht mit wesentlichen Steigerungen. „Bei der Wasserkraft zeigt sich besonders stark das Spannungsfeld von Naturschutz und Energie“, betont WWF-Flussexpertin Bettina Urbanek. 60 Prozent der Gewässerstrecken in Niederösterreich sind laut WWF mäßig bis sehr stark gegenüber ihrer natürlichen Ausprägung verändert. Das könne zum Rückgang der Fischpopulation führen.

Windkraft

Auf 10.000 GWh soll laut WWF-Szenario bis 2050 die Windkraft in Niederösterreich ausgebaut werden (laut Energiefahrplan auf 7.300 GWh). „Wir rechnen mit einer ständigen Weiterentwicklung der Windkraft, was zu höheren Erträgen pro Standort führt“, so Greisberger.

Photovoltaik und Solarthermie

Dass der Photovoltaik in Zukunft eine größere Rolle zukommen soll, sehen beide Studien. Bis 2030 sollen aus Photovoltaik 7.653 GWh und aus Solarthermie 5.923 GWh generiert werden und damit die Sonne den zweitgrößten Anteil an Erneuerbarer Energie liefern. Den vom WWF vorgeschlagenen Solarkataster, um Bauträger und Planungsbüros zu unterstützen, hält das Land für „nicht zielführend“. Beispiele aus anderen Bundesländern hätten keinen positiven Effekt gezeigt.

Geothermie

Die Nutzung von Wärmepumpen soll von aktuell 12 GWh laut WWF bis 2050 auf über 3.000 GWh ansteigen, vor allem in Siedlungsgebieten. Großes Potenzial sieht der WWF in der tiefen Geothermie. Ab 2030 soll das Verfahren für die Stromproduktion nutzbar sein, 2050 schon 2.445 GWh liefern. „Die nutzbaren Schichten befinden sich in Tiefen von unter 2.500 Metern“, gibt Greisberger von der eNu zu bedenken. Es sei noch nirgends in Europa gelungen, Energie aus diesen Tiefen nachhaltig zu gewinnen.

Energiewende nur mit den Niederösterreichern

Weil die Energiewende ohne das Mittun der Bürger nicht umsetzbar sei, setzt Niederösterreich auf Bewusstseinsbildung und Beratung. Seit bald zwei Jahrzehnten bietet das Land kostenlose Energieberatungen. „Zehntausende Niederösterreicher nutzen dieses Angebot jährlich“, so Pernkopf. Außerdem gebe es nun auch Testtage für Interessierte an Elektroautos und das e5-Programm für Gemeinden. „Auch dieses baut auf einem partizipativen Prozess mit der Bevölkerung auf.“