Am Sonnenplatz 1 steht das Atomkraftwerk Zwentendorf. Statt durch Kernspaltungen wird dort mit 1.300 Solar-Paneelen Energie produziert. Und seiner Adresse hat der geschichtsträchtige Ort nun auch noch aus einem weiteren Grund alle Ehre gemacht: In dem einzigen Kernkraftwerk der Welt, das nie in Betrieb ging, trafen einander unter dem Vorsitz von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf die Energie-Referenten aller Bundesländer. Sie unterzeichneten das Sonnenstrom-Manifest.

Dieses ist für die Ländervertreter ein Teil des klaren Bekenntnisses zu Erneuerbarer Energie. Alleine in Niederösterreich soll die Sonnenenergie, so Pernkopf, in den nächsten zehn Jahren verzehnfacht werden. Festgelegt wurde in dem Manifest deshalb etwa, dass der Genehmigungen für Photovoltaik-Anlagen erleichtert werden sollen. Außerdem, dass Anlagen auf Hallen, Dächern und Fassaden gegenüber jenen auf Ackerland bevorzugt werden müssen.

Öffentliche Gebäude sollen bis 2030 mit PV ausgestattet werden

Mit gutem Beispiel wollen Bund, Länder und Gemeinden vorangehen, nahmen sich die Konferenz-Teilnehmer vor: "Wir müssen möglichst viele Bundesgebäude mit Photovoltaik ausstatten", zeigte sich die burgenländische SPÖ-Landesrätin Astrid Eisenkopf entschlossen. Damit das gelingt müssen, so der oberösterreichische Landesrat Markus Achleitner, auch die Dächer PV-fit gemacht werden. Konkret sollen etwa die ÖNORMEN so abgeändert werden, dass neue Dächer künftig rein statisch PV-tauglich sind.

Aus Salzburg wurde vor allem die Forderung der Abschaffung der Elektrizitätsabgabe für selbst erzeugten Strom laut. "Denn wer klimafreundlich Strom für den Eigenbedarf erzeugt, darf nicht finanziell benachteiligt werden", meint Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn-

Ländern fordern Bekenntnis zu Atomausstieg von der EU

Zufällig gewählt wurde das AKW als Austragungsort für die Konferenz natürlich nicht. "Es ist ein länder- und parteiübergreifendes Symbol gegen die Atomkraft. Dieses Nein haben wir heute bekräftigt. Und wir fordern auch von der Europäischen Union ein klares Bekenntnis zum Atomausstieg", machte Pernkopf deutlich. Aber auch bei der fossilen Energie müsse weiter eingespart werden: Die Abschaltung des Kohlekraft Werks Dürnrohr sei dafür ein erster Schritt, meint Pernkopf. Getan ist es damit aber noch nicht: Alleine Niederösterreich investiere jährlich 13 Milliarden Euro in den Kauf von Öl. "Das bringt keinen einzigen Arbeitsplatz und keine Wertschöpfung in die Region", kritisierte Pernkopf.

NÖ will bei Erreichung der Klimaziele helfen

Bis 2030 will Österreich den gesamten Strombedarf aus Erneuerbarer Energie decken, erklärte Bundesministerin Maria Patek. Momentan liegt Österreich insgesamt bei etwa 75 Prozent. Niederösterreich hat das 100-Prozent-Ziel schon erreicht. "Wir wollen aber mithelfen, dass Österreich 100 Prozent schafft", ist der Landeshauptfrau-Stellvertreter entschlossen.