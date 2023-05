Land NÖ will erneuerbare Stromproduktion bis 2035 verdreifachen

Im Arbeitsübereinkommen von ÖVP und FPÖ in der neuen Landesregierung haben die Parteien den Ausbau der Erneuerbaren Energien festgeschrieben. Zum Ziel erklären sie das, um unabhängiger von ausländischen Energieerzeugern zu sein. Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) kündigte nun einen „Rekord-Ausbau“ an. Bis 2035 soll drei Mal so viel Strom aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden wie heute.

Aktuell werden in Niederösterreich 5.000 Gigawattstunden (GWh) Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen, erklärte Pernkopf. 2035 sollen es 15.000 GWh sein. „Das ist ein Plus von 10.000 GWh und entspricht dem gesamten Stromverbrauch der Steiermark“, meinte der ÖVP-Politiker. Aufgerechnet auf die Bilanz von ganz Österreich, leistet Niederösterreich einen Anteil von 22,6 Prozent an den Erneuerbaren Energien zur Stromgewinnung. In Summe liege der Erneuerbaren-Anteil bundesweit bei 78,2 Prozent. „Das ist ein deutlich überdurchschnittlicher Beitrag Niederösterreichs zur Energie-Wende“, betonte Herbert Greisberger, der Geschäftsführer der Energieagentur des Landes (eNu), der die Zahlen präsentierte.

Bis 2035 sollen 12.000 GWh Strom aus Windkraft produziert werden. Aktuell erzeugen die rund 800 Windräder im Land 4.300 GWh Strom. Foto: Astrid Knie

Zahl der Windräder soll von 800 auf 1.050 wachsen

Um den Anteil weiter auszubauen, kündigte Pernkopf verschiedene Maßnahmen an. Im Bereich der Windkraft ist es das Ziel, bis 2035 12.000 GWh Strom aus Windkraft zu produzieren. Aktuell liege der Anteil bei 4.300 GWh. 200 neue Windräder seien in Planung, sagte Pernkopf. Insgesamt werde es 250 neue zu den 800 bestehenden Windrädern im Land brauchen, um das Ziel zu erreichen. Alles andere soll durch Repowering der bestehenden Anlagen geschafft werden. Pernkopf betonte, dass das Land bereits Verfahrenserleichterungen für Umweltverträglichkeitsprüfungen im Bereich der Windkraft beschlossen habe. Das Personal wurde dafür aufgestockt. Er erwarte nun auch eine Beschleunigung der Verfahren im Bund. „Wenn bei uns ein Verfahren für einen Windpark zwischen neun und zwölf Monaten dauert, dann haben wir nur ein Problem. Nämlich, dass bei nachfolgenden Instanzen im Bund die Verfahren je nach Einsprüchen zwischen fünf und sieben Jahren dauern können“, meinte der Landes-Vize.

Neue Förderung für PV-Anlagen auf Parkplätzen

Im Bereich der Photovoltaik strebt das Land eine Verzehnfachung an. Aktuell erzeugen 80.000 PV-Anlagen bereits 1.000 GWh in Niederösterreich. Nach der Neuzonierung für größere PV-Anlagen im Vorjahr wird nun eine neue Förderung für die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf Parkplätzen eingerichtet. Vorgesehen ist dafür ein Topf von vier Millionen Euro. Pro Kilowattpeak können Vereine, Gemeinden und Unternehmen eine finanzielle Unterstützung von bis zu 1.000 Euro erhalten. Pernkopf kündigte an, dass die ersten geförderten PV-Anlagen auf Parkplätzen noch heuer genehmigt werden und in die Umsetzung gehen sollen. Außerdem fordert er weiterhin eine Änderung des Modus' bei der Photovoltaik-Förderung des Bundes. Aus seiner Sicht müsse das Fördersystem so funktionieren, dass alle Menschen, nachdem sie eine Anlage errichtet haben, ihre Rechnung einreichen können und die Förderung bekommen.

Viele Privatpersonen setzten in den vergangenen Jahr auf die Installation von PV-Anlagen, um günstiger und nachhaltig Strom zu produzieren. Mit einer neuen Förderung sollen nun auch PV-Anlagen auf Parkplätzen von Unternehmen, Vereinen und Gemeinden forciert werden. Foto: pov.at

10 von 150 Landesgebäuden wurden bisher mit PV ausgestattet

Generell will Pernkopf Bürgerbeteiligungsprojekte forcieren. Im Bereich der Photovoltaik wurde 2020 das Sonnenkraftwerk Niederösterreich gestartet. Angekündigt haben Pernkopf und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) damals, dass alle Landesgebäude mit Photovoltaik-Paneelen ausgestattet werden. Bisher wurden zehn der rund 150 dafür infrage kommenden Gebäude mit PV-Anlagen über das Bürgerbeteiligungsprojekt versehen. 15 weitere seien in Planung. Um mehr zu realisieren, fehle es zurzeit an Personal und Material, klagte Pernkopf.

Strategie für E10-Kraftstoff soll Ende Mai präsentiert werden

Vom Bund verlangt Niederösterreich, wie es im Arbeitsübereinkommen heißt, das Schaffen der Rahmenbedingungen für den massiven Ausbau der Netzinfrastruktur in den ländlichen Regionen. „Man soll die Bürger, die ihren Beitrag zur Energiewende leisten wollen, nicht durch komplizierte Fördersysteme oder nicht vorhandene Netzkapazitäten bremsen“, appellierte Pernkopf. Außerdem wird im schwarz-blauen Arbeitsübereinkommen die Einführung von E10-Kraftstoff in Österreich gefordert. Das begründete Pernkopf damit, dass der Verkehr das „große Sorgenkind“ im Energiebereich sei. Er rechnet damit, dass durch die Einführung von E10 „auf einen Schlag 200.000 Tonnen CO2 pro Jahr und 20 Prozent Feinstaub eingespart werden können“. An ersten Tankstellen wird in Pischelsdorf im Bezirk Tulln hergestellter E10-Treibstoff mittlerweile angeboten. Die Details zu den weiteren E10-Plänen des Landes sollen Ende Mai präsentiert werden.

Um beim Ausbau der Erneuerbaren Energien voranzutreiben, betonte Pernkopf zudem die Bedeutung der Wissenschaft, für die er seit der neuen Periode ebenfalls das zuständige Regierungsmitglied ist. Als Beispiel für Innovationen, die bei der Energiewende helfen sollen, nannte er 30 Unternehmen in Niederösterreich, die sich mit dem Thema Wasserstoff beschäftigen.

Pernkopf: Strafzahlungen sollen die Länder tragen, die weniger zur Klimawende beitragen

Während Pernkopf und Greisberger betonten, wie viel Niederösterreich für die Energiewende tue, ging der Bundesrechnungshof in einem Bericht aus dem Jahr 2021 davon aus, dass Österreich seine Klimaziele aus aktueller Sicht insgesamt deutlich verfehlen werde. Das könnte durch den dann nötigen Ankauf von CO2-Zertifikaten massive Strafzahlungen zur Folge haben. Geht es nach Pernkopf, sollte Niederösterreich diese nicht - oder nur zu einem geringen Teil - leisten müssen. „Sollte es zu Strafzahlungen kommen, sollte berücksichtigt werden, welche Länder etwas leisten“, meinte er und betonte, dass Niederösterreich hier besser da stehe als andere Bundesländer.