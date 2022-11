Niederösterreich erarbeitet eigene Wasserstoff-Strategie

Werbung

Ein Auto mit einem eigenen Kraftwerk an Bord: So kann man sich den SUV vorstellen, den BMW in wenigen Wochen auf den Markt bringen will. Die Brennstoffzellen, mit denen die Fahrzeuge der Wasserstoff-Serie betrieben werden, stellt der Automobil-Riese in München selbst her.

So sieht eine Brennstoffzelle aus. Zu sehen ist das Modell im BMW-Forschungszentrum in München. Foto: Lisa Röhrer

Wie das funktioniert, sah sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit einer Delegation aus Niederösterreich in Deutschland an, bevor sie mit dem bayrischen Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine Zusammenarbeit in Sachen Wasserstoff paktierte. Diese Allianz wird auch für die Wasserstoff-Strategie wichtig sein, an der zurzeit in Niederösterreich gearbeitet wird.

BMW-Projektleiter Jürgen Guldner ist überzeugt, dass es Wasserstoff als Energieträger neben der herkömmlichen E-Mobilitäts-Technologie in Zukunft brauchen wird. Herkömmliche E-Fahrzeuge werden nicht für alle Personen und Anwendungsbereiche passend sein.

Mikl-Leitner geht davon aus, dass das gasförmige Element bei der „sauberen“ Energie-Erzeugung von morgen eine Rolle spielen wird - nicht nur im Bereich der Mobilität: „Neben der Energie aus Wind, Sonne, Wasserkraft und Biomasse kommt auch dem Wasserstoff eine besondere Bedeutung zu“, betonte sie beim Besuch in Bayern.

Claus Zeppelzauer von der Ecoplus sieht es vor allem als Stärke von Wasserstoff, dass dieser einfach gespeichert und transportiert werden kann. Damit das genutzt werden kann, braucht es aber eine lange Vorlaufzeit.

Bayern setzt stark auf Wasserstoff

Bayern hat in diesem Bereich schon einiges vorzuweisen. In dem Freistaat wurde bereits eine eigene Strategie entwickelt, das Wasserstoffbündnis Bayern gegründet und das Zentrum Wasserstoff.Bayern in Nürnberg geschaffen. Von diesen Erfahrungen will auch Niederösterreich profitieren. Anfang Dezember wird das Land seine eigene Wasserstoff-Strategie präsentieren. Einfließen werden da auch die Erkenntnisse aus Deutschland. Gleichzeitig will Niederösterreich den Nachbarn Know-how zur Verfügung stellen.

Unterzeichneten eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit in Sachen Wasserstoff: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Foto: NLK/Filzwieser

Die weitere Zusammenarbeit ist in der Absichtserklärung von Mikl-Leitner und Söder schriftlich fixiert. "Wir haben einen Austausch vereinbart, was künftige Wasserstoff-Pipelines betrifft. Während man in Berlin sehr stark von Norden her denkt, denken wir in Bayern von Süden aus. Wir denken Richtung Mittelmeer und Alpenraum. Und da wird Niederösterreich eine ganz zentrale Rolle spielen. Wir haben uns ja entschieden, in Burghausen ein eigenes Wasserstoff-Netz auf den Weg zu bringen, mit Anschluss an Niederösterreich. Ich glaube, dass wir da eine neue Achse entwickeln können, was Forschung und Pipelines betrifft“, erklärte der bayrische Ministerpräsident.

Einige NÖ-Unternehmen produzieren bereits für die Wasserstoff-Technologie

Die neue Wasserstoff-Strategie Niederösterreichs zielt darauf ab, die vom Bund im Sommer präsentierten Ziele in Sachen Wasserstoff umzusetzen. Hy2NÖ, die in der ecoplus angesiedelte Wasserstoff-Initiative Niederösterreichs, will dazu die Potenziale und den Bedarf an grünem Wasserstoff in Niederösterreich erheben.

In weiterer Folge sollen Handlungsoptionen für Niederösterreich ausgearbeitet werden. Außerdem werde es einen regelmäßigen Know-how-Austausch verschiedener Anbieter und Unternehmen in Niederösterreich geben. Davon gibt es bereits einige: Im San Biotech Park in Herzogenburg (Bezirk St. Pölten) befindet sich die erste, grüne Wasserstofferzeugungsanlage in Niederösterreich. Worthington Industries produziert in Kienberg bei Gaming (Bezirk Scheibbs) Wasserstoff-Hochdrucktanks und Test-Fuchs in Groß-Siegharts (Bezirk Waidhofen/Thaya) stellt Flüssigwasserstofftanks her.

Foto: NLK/Filzwieser

Genau das ist auch der Weg, der Mikl-Leitner für die Zukunft vorschwebt. Aus ihrer Sicht soll Niederösterreich im Bereich des Wasserstoffs vor allem in der Zulieferung punkten und sich mit Innovationen einen Namen machen. Das Ziel sei, entlang der Wertschöpfungskette der Wasserstoff-Produktion, -Lagerung und - Verwendung Weltmarktführer in Niederösterreich zu entwickeln.

Wasserstoff soll in Industrie und im Güter- oder öffentlichen Verkehr genutzt werden

Einsatzbar wäre Wasserstoff im größten österreichischen Bundesland vor allem in der energieintensiven Industrie. Im Bereich der Mobilität spielt der Individualverkehr eine untergeordnete Rolle. Die von BMW präsentierten SUVs werden in naher Zukunft die Ausnahme auf heimischen Straßen bleiben. Das macht alleine die Infrastruktur deutlich: Aktuell gibt es in Niederösterreich erst eine öffentliche Wasserstoff-Tankstelle, in Wiener Neudorf. In ganz Österreich sind es fünf. Wichtig sei Wasserstoff, laut den Experten der ecoplus, im Bereich der Mobilität aber für die Herstellung von E-Fuels, außerdem für den Güterverkehr oder den Öffentlichen Verkehr.

