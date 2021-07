NÖN: Als größter Stromerzeuger Österreichs, welche Bilanz ziehen Sie nach 16 Monaten-Pandemie?

Michael Strugl: Das Positivste ist, dass es auch während der Pandemie gelungen ist, die Stromversorgung und die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. Das ist irgendwie immer eine Selbstverständlichkeit in Österreich, weil wir es nicht anders gewöhnt sind. Mit weniger als einer halben Stunde Stromunterbrechungen im Jahr haben wir sehr geringe Ausfallszeiten. Das verdanken wir auch der großartigen Leistung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unser Krisenmanagement mit Team-Splittings, Sicherheitskonzepten an den Standorten, 1.300 Beschäftigten im Homeoffice, regelmäßigem Testen und jetzt auch betrieblichem Impfen hat in der Pandemie hervorragend funktioniert. Wir haben ein ausgezeichnetes Krisenmanagement und trainieren regelmäßig den Umgang mit Krisenszenarien. Aber eine Pandemie hatten wir auch noch nicht.

Welche Projekte stehen in Niederösterreich auf Ihrer Agenda?

In NÖ ist es vor allem die Revitalisierung des Donaukraftwerks Ybbs-Persenbeug, wo wir insgesamt 160 Millionen Euro investieren. Das ist aktuell unser größtes Projekt. Es gibt auch Renaturierungsprojekte wie beim Kraftwerk Altenwörth. Wir bauen dort einen Umgehungsfluss mit 12 Kilometern Länge. Damit schaffen wir Durchgängigkeit und neuen Lebensraum für viele Arten. Außerdem fehlt noch die zweite Bauetappe in der PV-Anlage in Schönkirchen, wo wir auf eine Leistung von in Summe 15 Megawatt Peak aufstocken wollen. Und der für Herbst anvisierte Neubau der Lehrwerkstätte in Ybbs, wo wir für unsere Lehrlinge zeitgemäße, moderne Strukturen und Bedingungen schaffen. Das ist für uns eine wichtige Investition, vor allem mit Blick auf die Ausbildung von qualifiziertem Nachwuchs.

Sind weitere Modernisierungen in Ihren Kraftwerken geplant?

Wir evaluieren laufend, wo wir durch Revitalisierungen bei bestehenden Anlagen Effizienzsteigerungen erzielen können. Die nächste Modernisierung wird in Ottensheim bei Linz sein. Eine Revitalisierung an einem Donau-Kraftwerk bringt so viel Mehrerzeugung wie ein oder zwei Mur-Kraftwerke. In Ybbs sind es sechs Prozent Effizienzsteuerung und 77 Millionen zusätzliche Kilowattstunden. Niederösterreich deckt bereits jetzt seinen Stromverbrauch aus 100 Prozent erneuerbarer Energie. Einen Großteil davon liefern wir mit unseren Donaukraftwerken: 6,5 Terrawattstunden. Das ist ordentlich.

An der Börse legte Verbund mit einem Knick im März 2020 einen Höhenflug bis zu 83,20 Euro pro Aktie hin. Warum investieren Menschen verstärkt in Ihr Unternehmen?

Durch den März-Lockdown ist der Stromverbrauch zurückgegangen, und die Preise sind eingebrochen. Das hat bei uns auch Spuren hinterlassen. Später hat sich das energiewirtschaftliche Umfeld wieder normalisiert, und wir hatten einen guten Geschäftsgang. Warum der Titel Verbund im Aktienmarkt so gut funktioniert, hat fundamentale Gründe: Die Investoren suchen nachhaltige Veranlagungen – und das schon seit längerer Zeit. Das sieht man nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen nachhaltigen Aktien. Deswegen hatten wir eine kontinuierliche Aufwärtsbewegung. Das liegt auch in der Positionierung von Verbund als erneuerbarer Stromerzeuger: 97 Prozent unserer Erzeugung sind CO 2 -frei. Damit liegen wir im Spitzenfeld. Und das reflektiert auch der Kapitalmarkt.

Sie wollen Partner der Industrie bei der Dekarbonisierung sein. Was heißt das?

Wir haben in Österreich eine Reihe von Industrien, die aufgrund der CO 2 -Regulative die Notwendigkeit zur Dekarbonisierung haben. Das ist die Stahlerzeugung, Raffinerie, die chemische Industrie und Zementindustrie. Es gibt Industrien, die schwer zu elektrifizieren und daher schwer zu dekarbonisieren ist. Da kommt Wasserstoff ins Spiel. Hier sehen wir uns als Kompetenzpartner für die Industrie. Wir haben mit H2FUTURE in Linz eine Elektrolyse-Pilotanlage, wo wir den Einsatz von Wasserstoff in der Stahlerzeugung testen. Das ist etwas, worauf viele Stahlunternehmen weltweit setzen. Wir haben mit C2PAT ein weiteres sektorübergreifendes Wasserstoff-Projekt mit Lafarge Zementwerke, Borealis und der OMV, und mit „Green Hydrogen @ Blue Danube“ ein großes internationales Projekt, wo man länderübergreifend eine Wertschöpfungskette Wasserstoff aufbaut.

Ist der Verbund also „grüne Hebamme“ für andere Industrien?

Ich würde es anders formulieren: Wir sehen uns als Leitunternehmen dieser Energiewende und haben hier auch eine Vorreiterfunktion. Hier geht es nicht nur um erneuerbaren Strom, sondern um eine Sektorkopplung: Einerseits dringt Strom in andere Sektoren vor, wie bei der Elektromobilität. Andererseits wird auch Infrastruktur aus anderen Sektoren miteinander gekoppelt. Ein Beispiel: Mit dem geplanten Ausbau der volatilen Erneuerbaren können wir mit den Pumpspeicher-Kraftwerken nicht ausreichend Energie aus dem Sommer in den Winter verschieben. Man schätzt, dass wir ungefähr zehn Terrawattstunden Speichermenge saisonal brauchen werden, mit den Pumpspeichern decken wir ungefähr ein Drittel ab. Wir brauchen daher auch andere Technologien, wie geologische Gas-Speicher, die wir bei Überproduktion durch grünen Strom und Elektrolyse mit Wasserstoff füllen. Durch die Verbindung des Strom- und Gasnetzes und der Gas-Speicher schafft man diese Energie-Flexibilitäten.