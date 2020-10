Über 20 Einreichungen gab es heuer wieder für den NÖ-Tierschutzpreis. Die besten fünf Projekte zum Schutz vom klassischen Haus- bis zum Wildtier wurden im Landhaus ausgezeichnet.

Der erste Preis und damit 5.000 Euro gehen an den Reptilien-Experten Markus Putzgruber. Mit seiner Initiative „RespekTurtle“ hat er bereits über 400 kranke und ungewollte Schildkröten in seinem 240 m2 großen Areal in Seebarn am Wagram (Bezirk Tulln) aufgenommen. Seit 25 Jahren pflegt er seine Tiere dort mit viel Liebe und Begeisterung. Außerdem verfolgt der Tierliebhaber einen ambitionierten Bildungsgedanken: Mittels Vorträgen, Foldern, Berichten und Einladungen in sein Areal versucht er den Menschen eine artgerechte Haltung von Schildkröten und anderen Reptilien näher zu bringen. Eine falsche Haltung und Ernährung der Tiere führt nämlich zu deformierten Panzern, zu langen Krallen und anderen Problemen. Seit Jahren kämpft Markus Putzgruber deshalb für die Einführung eines verpflichtenden Reptiliensachkundenachweises. Er appelliert an Menschen ohne ausreichender Reptilienkenntnis, die Anschaffung dieser Tiere zu unterlassen.

Karin Brunner und ihre Initiative „Pflegestation für Wildtiere“ wird mit dem zweiten Preis des diesjährigen Tierschutzpreises und damit 3.000 Euro geehrt. Bereits als Kind interessierte sich die Tierschützerin für Wildtiere, die bis heute ihre Leidenschaft sind. In ihrer Pflegestation bekommen verletzte und kranke Wildtiere medizinische Versorgung. Sie kümmert sich anschließend um die Pflege der Schützlinge bis sie in die Natur ausgelassen werden können. „Es ist einfach das Schönste, wenn die wieder gesunden Wildtiere dann auf Besuch kommen und man weiß es geht ihnen gut“, so Karin Brunner.

Mit Hamburger werden vermisste Hunde zurückgeholt

Der dritte Preis des niederösterreichischen Tierschutzpreises wird an zwei engagierte Frauen, die den „Tierschutzverein Hundesuche“ gegründet haben, verliehen. Mit einer perfekt getarnten High-Tech-Falle, Kameras, Bewegungsmelder und einer scharfriechenden Lockung, wie zum Beispiel einem Hamburger, werden vermisste und verängstigte Hunde eingefangen. Ein Tierarzt steht bereit und ermöglicht mittels Narkose des Hundes einen reibungslosen Transport. Jeanine Strassner nimmt den Preis von 1.000 Euro an und bedank sich, dass die unentgeltliche Arbeit des Vereins geehrt wird.

Den Ehrenpreis bekommt die Initiative „Pfötchenhilfe“. Das Ziel von Renate Wimmer ist es mit dieser Initiative das Leid von streunenden Katzen zu lindern. Seit zwölf Jahren arbeitet die Katzenliebhaberin ehrenamtlich und unentgeltlich. 17.000 Euro an privaten Spenden wurden bereits dazu genutzt um sehr viele Katzen zu kastrieren. „Es gibt jedoch noch Luft nach oben“ – so Renate Wimmer. Sie hat sich die Rettung von streunenden Katzen zur Lebensaufgabe gemacht.

"Gummistiefel und Drecksarbeit nicht hoch angesehen"

Der Jury-Preis geht an die Initiatorin von „Unterwegs mit Eseln“ Andrea Köck. Die Tierschützerin hat bereits über 30 zuvor schlecht behandelte Esel gerettet und arbeitet mit diesen hochintelligenten Tieren im Waldviertel. Dort heißt es „Tiere coachen Menschen“. Andrea Köck ist sehr dankbar für den Preis, da „Gummistiefel und Decksarbeit gesellschaftlich nicht sehr hoch angesehen wird.“

Tierschutz-Hotline ist gestartet

Seit Donnerstag, 1. Oktober, um 0:00 gibt es in Niederösterreich die erste Tierschutzhotline Österreichs. Diese wurde für Menschen eingerichtet, die ein streunendes, krankes oder verletztes Tier finden und nicht wissen an wen sie sich wenden sollen. Die Nummer lautet 0800 000 134.