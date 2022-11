Neue Kinderbetreuung soll Vollzeit-Arbeit und Job-Rückkehr erleichtern

Werbung

Bis zum Jahr 2027 soll die Kinderbetreuung in Niederösterreich ausgebaut werden. Die Landesregierung präsentierte bereits die dazu geplanten Maßnahmen. Ein wichtiger Eckpunkt des Pakets ist, dass ab 2024 auch die Zweijährigen in den Kindergarten gehen können. Außerdem soll die Vormittagsbetreuung für 0- bis 6-Jährige ab September 2023 kostenlos sein.

Entlastung für Eltern und Arbeitsmarkt

Das Kinderbetreuungspaket soll nicht nur Familien entlasten, sondern auch den Arbeitsmarkt. Familienlandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) rechnet vor, dass durch die Reform der Kinderbetreuung insgesamt 2.200 Personen, davon zum Großteil Frauen, zusätzlich auf den Arbeitsmarkt kommen sollen. “Die Leute kommen früher in den Job zurück und zahlen früher in das System ein”, erklärt die Familienlandesrätin.

“Es stellt sich nicht nur die Frage, ob eine Frau mit Betreuungspflichten überhaupt arbeitet, sondern auch wie viele Stunden sie arbeitet”, sagt AMS-Vorstand Johannes Kopf. Er sieht die flächendeckende Nachmittagsbetreuung für Kleinkinder und die Reduzierung der Schließtage der Betreuungseinrichtungen als einen Vorteil für Eltern, die Vollzeit arbeiten wollen.

In ganz Österreich geben 26.000 Frauen mit Kindern im Alter zwischen 0 und 5 Jahren an, dass sie mehr Stunden arbeiten würden, wenn es eine entsprechende Kinderbetreuung gäbe. Der AMS-Vorstand betont, dass es für Familien wichtig sei, dass sie sich auf die Betreuungsangebote langfristig verlassen können, um ihre Arbeitszeit mit dem Arbeitgeber gut zu koordinieren.

Personalmangel im Pädagogikbereich als Herausforderung

Eine große Herausforderung bei der Umsetzung der Reform der Kinderbetreuung sei es, genügend Fachkräfte zu finden, sind sich Teschl-Hofmeister und Johannes Kopf einig. Die Anzahl der Kinder in einer Gruppe sei wichtig für Aussteiger, betont Johannes Kopf. “Mit der kleineren Gruppengröße wird die Qualität erhöht. Das ist wichtig, um den Beruf zu attraktiveren”, sagt der AMS-Vorstand.

Das Land NÖ sei in Gesprächen mit dem AMS, den Bildungsanstalten und Kollegs für Elementar- und Sozialpädagogik. Viele machen eine Pädagogik-Ausbildung, aber gehen dann nicht in den Beruf. “Wir wollen den Menschen klarmachen: Ihr habt die Ausbildung und jetzt probiert es aus. Die Kindergärten sind in Niederösterreich ein schönes Arbeitsumfeld. Nicht wie die Kindergärten in Wien, die in einem Stockwerk eines mehrgeschoßigen Hauses untergebracht sind”, so Teschl-Hofmeister.