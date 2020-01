An einem Sitz im Rathaus vorbeigeschrammt sind die NEOS in Wiener Neustadt. In der heiß umkämpften Statutarstadt fehlten den Pinken lediglich neun Stimmen. Nicht gereicht hat es am Sonntag auch in Laa a. d. Thaya (Bezirk Mistelbach), Ober-Grafendorf (Bezirk St. Pölten) und Vösendorf (Bezirk Mödling).

"Das ist eine Enttäuschung, vor allem für die jeweiligen Spitzenkandidaten", befand Landessprecherin Indra Collini am Montag auf Anfrage. In jenen Kommunen, wo ein Mandat verpasst wurde, seien aber dennoch viele Kontakte geknüpft worden, auf die künftig aufgebaut werden könne.

Eine Punktlandung legten die Pinken in Amstetten hin. In der Mostviertler Bezirkshauptstadt fuhren die NEOS mit 2,23 Prozent (minus 0,55 Prozentpunkte) zwar das zweitschwächste Ergebnis im Bundesland ein, dennoch wurde die Wahlzahl von 259 exakt erreicht und damit der Abgeordnetensitz verteidigt.

Hier findet ihr alle Ergebnisse der NÖ Gemeinderatswahl 2020 auf einen Klick

Hier geht's zu unserem Sonderressort: https://www.noen.at/gemeinderatswahl