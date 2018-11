1918, das war ein epochales Jahr in der Frauengeschichte: Allen Frauen (außer den von den guten Bürgern sehr gern benützten Prostituierten) wird das Wahlrecht zugestanden. Ein langer Kampf war gewonnen.

Nachdem 1907 in Österreich das allgemeine, gleiche, direkte und geheime Wahlrecht nur für Männer eingeführt worden war, machte die sozialdemokratische Frauenbewegung Druck in Sachen Frauenwahlrecht. 1918 war es dann endlich so weit. Das allgemeine Frauenwahlrecht wurde am 18. Dezember von allen Parteien verabschiedet. Am 4. März 1919 zogen erstmals acht weibliche Abgeordnete in das Hohe Haus ein. Insgesamt sieben Sozialdemokratinnen (Anna Boschek, Emmy Freundlich, Adelheid Popp, die sich vehement für das Frauenwahlrecht eingesetzt hatte, Gabriele Proft, Therese Schlesinger, Amelie Seidel und Maria Tusch) und eine Christlichsoziale (Hildegard Burjan), die allerdings bereits im November 1920 aus dem Parlament ausschied, um sich wieder ihrer karitativen Tätigkeit und der Schriftstellerei zu widmen.

Im Dezember 1920 wurde auch die zweite Kammer, der Bundesrat, mit Frauen besetzt: Marie Bock, Fanny Starhemberg und Berta Pichl waren die ersten Bundesrätinnen der Geschichte.

1921 zogen Kathi Graf aus Amstetten, Maria Kraichel aus Baden und Anna Holzer aus Krems dann als erste Frauen in den niederösterreichischen Landtag ein.

Zur Enquete 100 Jahre Frauenwahlrecht hatten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrätin Christine Teschl-Hofmeister (Mitte) ins Palais NÖ geladen. Mit dabei: Bundesministerin Juliane Bogner-Strauß (links), Professorin Gabriella Hauch und OeNB-Generaldirektorin Johanna Rachinger (rechts). | NLK/Filzwieser

Nach vielen bitteren Jahren erlebte die Frauenbewegung im Zuge der Studenten- und Bürgerrechtsbewegungen Ende der Sechzigerjahre einen Aufschwung. Die Erfindung der Antibabypille, die unter anderem vom Exilösterreicher Carl Djerassi in den USA entwickelt worden war, revolutionierte das Leben von Frauen. Die Siebzigerjahre gingen als die Ära Bruno Kreiskys in die österreichische Geschichte ein. Der Mutterschutz wurde verlängert, das Karenzgeld erhöht und der Mutter-Kind-Pass eingeführt.

Bis 1975 durften Frauen ohne Genehmigung ihres Ehemannes keinen Beruf ausüben. Bis 1978 war das in der Ehe erworbene Vermögen allein Eigentum des Mannes. Ein neues Gesetz brachte die automatische Zweiteilung und Scheidung auch gegen den Willen des Partners. Weiters wurde die „väterliche Gewalt“ abgeschafft.

Diese Zeit der großen Fortschritte in der Frauenpolitik ist mit dem Namen Johanna Dohnal verbunden, die ihren Lebensabend im Weinviertel verbrachte. Als Staatssekretärin für Frauenangelegenheiten und von 1990 bis 1995 als erste Frauenministerin Österreichs war sie eine unermüdliche Kämpferin für die Rechte der Frauen.