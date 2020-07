SPÖ Niederösterreich fordert gerechtere Pensionen .

In Niederösterreich ist der Tag, an dem ein Pensionist das durchschnittliche Jahreseinkommen einer Pensionistin erhalten hat, am 27. Juli erreicht. Demnach haben Frauen in der Rente um mehr als 40 Prozent weniger Geld am Konto als Männer. Die SPÖ Niederösterreich bekräftigt Forderung nach 1.700 Euro-Mindestlohn, die Neos drängen auf bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie.