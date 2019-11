14,7 Milliarden Euro für vier Millionen Europäer – vom Lehrling bis zur Studierenden. So viel gibt die EU aktuell, also: in der laufenden Budgetperiode von 2014 bis 2020, für Erasmus+ aus. Und für die 97.800 Österreicher (allein 2019 sind es 23.000), die sich in den letzten sechs Jahren in Sachen Bildung im EU-Ausland aufgehalten haben.

Aber: Das Fördergeld soll noch viel mehr werden. Gleich um das Dreifache soll das Erasmus+-Budget für die nächste Finanzperiode, also ab 2021, aufgestockt werden – wenn es nach Europas Parlament geht. Und das würde heißen: 12 Millionen Menschen in ganz Europa auf Bildungsaustausch.

Aber: „Wie motiviert man die?“, fragt Jakob Calice, Kulturwissenschaftler mit Texinger Wurzeln und seit 2019 Chef von Österreichs Austauschdienst ÖAD, der auch alle Erasmus+-Programme im Land abwickelt. „Das wird zurzeit in ganz Europa diskutiert.“ Zur Debatte stehen dabei auch kürzere Austauschzeiten. Und: mehr Kommunikation.

Erasmus+ nicht nur für Studierende

Denn, bekräftigt auch Niederösterreichs EU-Landesrat Martin Eichtinger: „Das sind nicht ein paar, das sind wirklich viele, die mit Erasmus+ ins Ausland wollen.“ Aber: Die meisten glaubten immer noch, die Programme wären nur für Studierende . Dabei sind allein heuer von den 2.450 Niederösterreichern, die mit Erasmus+ unterwegs waren, 1.030 Schüler, 400 Lehrende – und „nur“ 740 Studierende.

Und noch immer gebe es laut Jakob Calice echte „Hemmfaktoren“ : das Geld (selbst die heuer und voraussichtlich nächstes Jahr noch weiter erhöhten Zuschüsse sind „nicht für die vollen Lebenserhaltungskosten gedacht“), die Freundin oder die Familie oder auch ein Nebenjob. Aber: „Bei Erasmus+ geht es auch ganz stark um Kompetenzentwicklung.“ Und: „Um eine Investition in die Zukunft“, so Eichtinger.

Daher will man in NÖ beim nächsten, 25. Europa-Forum Wachau 2020 auch „den Campus“ an der Donau-Uni Krems bespielen, mit einem ganzen Tag (am 4. Juni) und einer Abendveranstaltung an der Kunstmeile.