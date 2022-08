Erfahrungen sammeln in Brüssel, Straßburg und Co.

Werbung

"Blue-Book" heißt das Praktikum, das die EU-Kommission zwei Mal im Jahr für Menschen jedes Alters anbietet. Dabei kann man in allen Dienststellen und Agenturen der EU-Kommission arbeiten, wie zum Beispiel in Brüssel und in Luxemburg sowie auch in vielen anderen EU-Staaten. Der nächste Durchgang startet im Frühjahr und dauert von März bis Ende Juli.

Will ein „zukunftsträchtiges Europa mit starken Mitgliedsstaaten und starken Regionen“: Niederösterreichs EU-Landesrat Martin Eichtinger. Foto: NLK / Burchhart

„Ziel dieses Praktikums ist es, Auslandserfahrung zu sammeln und sich Wissen in Arbeitsbereichen wie beispielsweise Wettbewerbsrecht, Personal- oder Umweltpolitik anzueignen und diese später in Niederösterreich zu nutzen oder eine internationale Karriere zu starten“, erklärt EU-Landesrat Martin Eichtinger (EU).

Die Bewerbungsfrist läuft noch bis 31. August 2022. Weitere Infos gibt es auf der Website der NÖ.Regional: https://www.noeregional.at/aktuelles/eu-foerdercalls/blue-book-praktikumsprogramm/