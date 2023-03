Angehende Ärzte verdienen in Niederösterreich bald mehr

Werbung

„Da verdient ja jeder Lehrling mehr!“: Mit dieser Klage über die schlechte Bezahlung des für Medizin-Studierende verpflichtenden klinisch-praktischen Jahres (KPJ) in Niederösterreich wandte sich eine Studentin (Name der Redaktion bekannt) an die NÖN. Sie machte darauf aufmerksam, dass angehende Ärztinnen und Ärzte in Niederösterreich nur 650 Euro für das verpflichtend im sechsten Studienjahr vorgesehene Spitalsjahr bekommen. „Das ist weit weniger als in Wien oder der Steiermark“, ärgerte sich die Studentin. Sie betonte, dass es da nicht verwunderlich sei, dass künftige Mediziner in andere Bundesländer „abwandern“ und rief die Politik auf, etwas dagegen zu unternehmen.

Die NÖN-Recherche brachte für diese Studentin – und die bis zu 300 Medizin-Studierenden, die in Niederösterreich pro Jahr ihr KPJ absolvieren – gute Nachrichten: Es stellte sich heraus, dass die Aufwandsentschädigung hierzulande schon bald angehoben werden soll. Ab Mai wird das KPJ auch hierzulande mit 900 Euro monatlich entlohnt. Das ist mehr als in Wien (800 Euro) und allen anderen Bundesländern und genauso viel wie in der Steiermark.

„Wien hat die Aufwandsentschädigung ab Jänner erhöht. Niederösterreich ist nachgezogen. Das ist ganz frisch“, erklärte Reinhard Waldhör, der Vorsitzende der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft. Geeinigt hätten sich darauf Vertreter der Landesgesundheitsagentur (LGA), der Zentralbetriebsrat und Vertreter der Spitalsärzte. Im Büro des für Kliniken zuständigen Landes-Vize Stephan Pernkopf bestätigt man die Erhöhung der Aufwandsentschädigung.

Während die betroffene Studentin in ihrer ursprünglichen Stellungnahme noch kritisierte, dass mit der geringen Entlohnung der Ärztemangel in Niederösterreich noch befeuert werde, jubelt sie jetzt: „Das sind gute Neuigkeiten. Und das ist sicher ein Vorteil für Niederösterreich. Das Land hat ja keine eigene öffentliche Medizin-Universität. Das ist jetzt sicher ein Anreiz, dass die künftigen Ärztinnen und Ärzte trotzdem hier im Bundesland bleiben“.