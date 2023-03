NÖ-Parteien fordern Mietpreisbremse

Werbung

Ob und wie die Bundesregierung die bereits gestiegenen und noch steigenden Mietpreise eindämmt, ist weiterhin unklar. Im Raum steht eine Mietpreisbremse, die bei Wohnungen mit Richtwertmieten greifen soll. Ihren Mietern steht ab 1. April eine Erhöhung um 8,6 Prozent ins Haus.

In Niederösterreich trifft das laut Elke Hanel-Torsch von der Mietervereinigung bis zu 22.000 Wohnungen und ihre Mieter. So viele der 76.000 privat vermieteten Wohnungen fallen unter die Richtwertregelung. Dabei handelt es sich um Altbauten mit Mietverträgen ab 1994 – privat vermietete genau wie Gemeindewohnungen. Ebenfalls steigen sollen ab Juli die Kategoriemieten, die in Bauten mit Vertrag zwischen 1982 und 1994 gelten.

Mietpreise sind auch in Regierungsverhandlungen Thema

Neben den Grünen sprechen sich in Niederösterreich auch SPÖ und FPÖ für finanzielle Hilfen für Mieterinnen und Mieter aus. In den schwarz-roten Regierungsverhandlungen sind die Mietpreise ebenfalls Thema, heißt es aus der SPÖ. Dort findet man, dass 100.000 Haushalte vom Land entlastet werden müssen: „Wir könnten mit einer Einkommensgrenzen-Anhebung dafür sorgen, dass mehr Menschen Förderung erhalten“, heißt es aus der SPÖ. Die soll aus Wohnbeihilfe soll aus Sicht der Roten für alle Wohnungsarten gelten.

FPÖ fordert Entlastung für Mieter von Genossenschaftswohnungen

Die FPÖ NÖ fordert zusätzlich zur bundesweiten Mietpreisbremse Maßnahmen des Landes. So seien etwa die durch Zinserhöhungen steigenden Mieten für Genossenschaftswohnungen abzufedern, betont Landesparteiobmann Udo Landbauer. In Gemeindewohnungen dürfe es aus Sicht der FPÖ gar keine Erhöhungen geben. Im Bedarfsfall müsse das Land die Kommunen hier finanziell unterstützen. Was die Genossenschaftswohnungen betrifft, bestätigt die Mietervereinigung, dass es dazu bereits Lösungen in anderen Ländern gebe. Aus Niederösterreich bekomme die Interessensvertretung Beschwerden wegen stark gestiegener Mieten für Genossenschaftswohnungen, berichtet Hanel-Torsch.

Indra Collin hält eine Mietpreisbremse für kontraproduktiv. Foto: Erich Marschik, ERICH_MARSCHIK

Die Opposition ist sich in der Frage des Abfederns der Mietpreise uneinig. Die Grünen NÖ unterstützen naturgemäß die Forderung ihrer Bundespartei. „Es bleibt bedauerlich, dass die ÖVP auf der Bremse steht“, sagt Grünen-Landessprecherin Helga Krismer. Sie ist überzeugt, dass das Bremsen der Mietpreise die Teuerung insgesamt dämpfe. So argumentiert auch die Mietervereinigung. Die NEOS rechnen mit dem Gegenteil. „Preisdeckel und -bremsen sind in Wahrheitbilliger Populismus“, findet die pinke Landessprecherin Indra Collini. Sie denkt, dass die Mietpreisbremse das Angebot senken und so die Preise steigern würde.

Helga Krismer ist überzeugt, dass die Teuerung insgesamt gedämpft werde, wenn die Mieterhöhungen abgefedert werden. Foto: Erich Marschik, ERICH_MARSCHIK

VPNÖ legt sich zur Mietpreisbremse nicht fest

Die VPNÖ legt sich in der Frage der Mietpreisbremse, die auf Bundesebene verhandelt wird, nicht fest. Dort betont man die bekannte ÖVP-Ansicht, dass Eigentum der beste Weg gegen gestiegene Mietpreise sei und es wichtig sei, dass es zu keiner Verknappung komme. „Das treibt den Preis weiter“, heißt es aus dem Büro von Wohnbaulandesrat Martin Eichtinger (ÖVP). Gleichzeitig betont man dort, dass das Land bereits den Wohnzuschuss verbessert habe, „für alle, die es besonders schwer haben“.

Ob sich für die rund 22.000 Richtwert-Mieten-Zahler in NÖ noch eine Lösung vor dem 1. April findet, werden die weiteren Verhandlungen im Bund zeigen. Die Grünen NÖ betonen, dass sie weiterlaufen. Darüber hinaus fordert die Mitervereinigung eine Gesamtlösung – ein Mietrecht für alle, in dem nicht mehr zwischen den unterschiedlichen Mietformen unterschieden wird. Eine Mieterhöhung dürfe es, wenn es nach der Interessensvertretung geht, nur noch einmal jährlich um 2 Prozent geben.