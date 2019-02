Auch heuer bietet die NÖGKK wieder einen kostenlosen, heilklimatischen Erholungsaufenthalt für Kinder an. Dabei können sich Kinder ab dem achten bis zum vollendeten dreizehnten Lebensjahr, die bei der NÖGKK mitversichert sind, in Pinarella di Cervia an der italienischen Adriaküste drei Wochen lang erholen.

Voraussetzungen sind die Vorlage eines ärztlichen Antrages und eine anschließende ärztliche Bewilligung durch die NÖGKK. Bevorzugt werden Kinder, die an Atemwegs- und Hauterkrankungen leiden. Anträge gibt es bei Kinder– und Lungenfachärztinnen und –ärzten, in den NÖGKK-Service-Centern sowie unter www.noegkk.at.

Insgesamt werden drei Turnusse abgehalten; ein Aufenthalt dauert drei Wochen. Die Kinder werden von einem erfahrenen Team der Kinderfreunde Niederösterreich betreut. Die Kosten für den Aufenthalt sowie die Hin- und Rückreise übernimmt zur Gänze die NÖGKK.

Termine:

29. Juni bis 20. Juli 2019

19. Juli bis 9. August 2019

8. August bis 29. August 2019

Nähere Infos gibt es unter 050899-5835 oder unter www.noegkk.at