„Die Queen war eine warmherzige und humorvolle Person“

Werbung

Am Donnerstagabend ging eine Nachricht um die Welt, die in die Geschichtsbücher eingehen wird. Queen Elizabeth II. ist im Alter von 96 Jahren „friedlich“ auf ihrem schottischen Landsitz Balmoral verstorben. Noch im Juni feierte sie ihr 70. Thronjubiläum und war somit jene Monarchin mit der längsten Regierungszeit in der britischen Geschichte.

Während ihrer langen Regentschaft kam Queen Elizabeth II. auch einmal nach Niederösterreich. Im Jahr 1969 besuchte sie im Rahmen ihres einzigen Staatsbesuches in Österreich nicht nur Wien und Graz, sondern auch das niederösterreichische Stift Klosterneuburg. In den Niederösterreichischen Nachrichten hieß es damals: „Während des Besuches der Königin standen etwa 4.000 Klosterneuburger Spalier und beklatschten das Herrscherpaar.“

Ein Niederösterreicher, der die Queen nicht nur einmal, sondern zu verschiedenen Anlässen getroffen hat, ist Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP). In seiner Zeit als österreichischer Botschafter in Großbritannien war ein Zusammentreffen mit der Queen keine Seltenheit. „Ich habe Queen Elizabeth II. erstmals am 18. März 2015 bei der offiziellen Überreichung meines Beglaubigungsschreibens als Botschafter getroffen. Es war eine wunderschöne Zeremonie und ich habe mich mit ihr unter anderem über ihren Staatsbesuch in Österreich im Jahr 1969 ausgetauscht“, erzählt der Landesrat. Noch heute erinnere er sich, wie beeindruckt er von der charmanten und warmherzigen Persönlichkeit der Queen war. „Sie hat sich im Gespräch voll auf einen konzentriert und man hat immer wieder lustige, humorvolle Bemerkungen von ihr gehört“, so Eichtinger.

Queen gab ihren Landsleuten Stabilität

Auch bei den jährlichen Weihnachtsempfängen im Buckingham Palace oder ihrer berühmten Gartenparty traf der jetzige Landesrat regelmäßig auf die Königin. „Auch viele Britinnen und Briten haben die Queen persönlich kennengerlernt und genau deshalb hat sie die Menschen so berührt“, sagt Eichtinger im Gespräch mit der NÖN. Das Ableben der Queen wird laut dem Landesrat in den Köpfen der Britinnen und Briten viele Erinnerungen an Begegnungen mit ihr wecken. „Sie war für viele Generationen die, die immer da war“, betont er.

Die Stimmung in Großbritannien beschreibt der St. Pöltner Ingo Hanke, welcher als Volkswirt im Wirtschaftsministerium in London arbeitet. Die Nachricht vom Tod der Queen sei auch im Zug durchgesagt worden, in dem er nach Hause pendelte. „Viele hatten es noch nicht gewusst und zeigten sich betroffen“, berichtet er. „Auch wenn ich als Österreicher keine emotionale Verbindung habe, hat es mich doch betroffen gemacht. Was auch immer man von ihr denken mag, sie hat ihrem Land einen beispiellosen Dienst erwiesen“, meint der Niederösterreicher.