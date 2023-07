Martha Keil: „Es wird nicht aufhören!“

NÖN: St. Pöltens ehemalige Synagoge wird gerade saniert. Und soll 2024 wieder eröffnet werden. Warum ist das notwendig? Und warum ist das gerade jetzt so wichtig?

Martha Keil: Das war absolut notwendig. Und das wird ja nicht gemacht, damit's hübsch aussieht! Die letzte Renovierung war vor 40 Jahren, und die war nicht gründlich. Das Dach wäre uns in zwei oder drei Jahren auf den Kopf gefallen.

Sie soll aber auch neu genützt werden, die Synagoge.

Keil: Für Konzerte, aber auch für viel mehr. Es wird etwa ein Festival im Juni geben, Jewish Weekends, programmiert von Johann Kneihs. Inhaltlich gibt es da keine Vorgaben.

Und historisch? Schließlich war die Synagoge ja auch ein Gotteshaus.

Keil: Sie wird nicht vorgeben, eine noch benützte Synagoge zu sein, wenn doch ihre Gemeinde ausgelöscht wurde. Und die neue Ausstellung wird zeigen, was man nicht mehr sieht, wie das Torapult. Die Menschen werden reinkommen und „Oh!“ sagen.

Wer soll denn da kommen? Und wer muss kommen?

Keil: Mein Wunsch wäre, dass alle Schulklassen, die nach Mauthausen fahren, auch in die Synagoge kommen. Da wollen wir Brückenbauer sein, wie wir es auch zu den Nachfahren der jüdischen Gemeinde sind, die dadurch Kontakt zu ihren Wurzeln finden können.

Wir, das ist das Institut für Jüdische Geschichte Österreichs mit Sitz in der Synagoge, das Sie seit 2004 leiten. Und das gerade seinen 35. Geburtstag feiert. Warum braucht es das noch immer?

Keil: Da könnte man ja irgendwann auch die Römer-Forschung abschaffen! Jüdische Geschichte ist ein riesengroßes Feld, und es wird nicht aufhören.

Und doch hört man immer wieder, es müsse endlich ein Schlussstrich gezogen werden.

Keil: Die, die nach einem Schlussstrich schreien, haben das schon 1945 gemacht. Es gibt keinen Schlussstrich!

Aber es gibt noch immer Holocaust-Leugner – auch in einer Partei, die seit März in Niederösterreich mitregiert.

Keil: Da haben wir auch sofort gesagt, wie bedenklich das ist. Für uns ist das eine ganz besondere Herausforderung. Das sind gefährliche Weichenstellungen, die man genau beobachten muss.

Genau hinschauen muss man auch auf die Gedenksteine in Niederösterreichs Städten, die Sie mitinitiiert haben.

Keil: Da kommen heuer wieder elf dazu – auch in der Nähe der Synagoge. Und dann müssen wir uns was für die kleinen Orte überlegen.

Und was kommt heuer noch?

Keil: Eine Bar Mizwa im September im St. Pöltner Rathaus. Und zwar von den Nachfahren der Familie Reis, die auch einen Gedenkstein in der Linzer Straße haben. Die leben in Israel und wollten das unbedingt in St. Pölten machen ...