EU-Wahl 2024: Othmar Karas tritt nicht mehr an

„Das ist keine einfache Entscheidung. Und sie tut auch weh. Aber: Nach 25 Jahren im Europäischen Parlament werde ich bei den kommenden Wahlen nicht mehr antreten.“ Sagt Niederösterreichs Erster EU-Parlamentsvize. Und zieht damit auch die Konsequenzen aus seinen andauernden Zerwürfnissen mit der ÖVP, für die Othmar Karas auch seit 1999 im EU-Parlament sitzt. Er, Karas, habe sich „nie vorstellen können, je eine Rede wie diese halten zu müssen“, so der gebürtige Ybbser bei der erst heute früh angekündigten „persönlichen Erklärung“ in Wien. Aber: Die Zeit sei gekommen. Und ihm gehe es „heute nicht um mich, mir geht es heute um Österreich“.

Der Stil, wie in Österreich Politik gemacht werde, widerstrebe ihm zutiefst, so Karas. Denn: „Wir sind dem Land verpflichtet, nicht einer einzelnen Partei“. Das „politische Versagen“, die „mangelnde Debattenkultur“ und den „eklatanten Vertrauensverlust der Menschen in die Politik“ halte er für eine „schwerwiegende Krise, die nicht mehr weggewischt werden darf“. Es brauche „mehr Mut, mehr Ehrlichkeit, mehr Respekt“ - wie Karas auch in den letzten Jahren immer wieder eingefordert hatte und damit in seiner Partei „oft alleine dagestanden“ war. Für Karas sei „für seine Ideale einzustehen, keine Attacke auf die eigene Partei“. Und von der „Zustimmung hinter vorgehaltener Hand“ hätte ohnehin „keiner etwas“.

Ich bleibe ein Kämpfer!“ Othmar Karas, noch bis Juni 2024 Erster Vizepräsident des EU-Parlament

„Mir geht es nicht darum, gegen etwas oder jemand zu sein. Mir geht es darum, für etwas einzustehen“, so Karas weiter. Er habe „nicht geschwiegen“, wenn er anderer Meinung war. Und auch das müsse „eine demokratische Partei aushalten“. Aber: „Der Stil, der jetzt in die ÖVP Einzug gehalten hat, ist für mich nicht mehr akzeptabel“. Er habe das in 40 Jahren „nicht erlebt“, vom eigenen Generalsekretär zurecht gewiesen zu werden - was aber nur ein Beispiel für viele sei.

Daher habe er, Karas, in den letzten Woche „für mich eine erste Entscheidung getroffen“, nämlich: „nach 25 Jahren im EU-Parlament bei den kommenden Wahlen“ nicht mehr anzutreten. Seine Rolle als Erster Vizepräsident des EU-Parlaments - die „höchste, die ein Österreicher je bekleidet hat“ - werde er „bis zum letzten Tag leben“. Denn: „Ich habe genug zu tun. Wir müssen eine Wahl vorbereiten, die auch eine Richtungsentscheidung zwischen Demokratie und Autokratie sein wird“. In der ÖVP werde er, so Karas heute, bleiben - auch wenn er noch „weitere Entscheidungen in den nächsten Monaten“ treffen werde. „Ich“, so Othmar Karas abschließend, „bleibe - und ich bleibe ein Kämpfer!“