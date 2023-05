NÖ und Wien verbieten Tiktok auf Diensthandys

In der Bundeshauptstadt passiert das Rathausangaben vom Freitag zufolge mit sofortiger Wirkung, in Niederösterreich ist ein Erlass in Vorbereitung. Reagiert wird auf das von der EU-Kommission angekündigte Nutzungsverbot von TikTok auf Diensthandys und -laptops bzw. auf die von der Bundesregierung angekündigte Verbotsempfehlung für die Bundesländer.

In Niederösterreich soll TikTok künftig auf Diensthandys von Landesbediensteten untersagt werden. Begründete dienstliche Erfordernis werde eine Ausnahme darstellen, Details seien noch offen, hieß es auf APA-Anfrage. Der offizielle TikTok-Kanal des Landes soll aber weiter bestehen bleiben, wie auch der ORF NÖ berichtete. Die konkrete Ausgestaltung sei aber ebenfalls Gegenstand des Erlasses.

Der Bund hatte das Verbot für Diensthandys in seinem Bereich am Mittwoch verkündet. Auch Oberösterreich hat die Nutzung bereits untersagt. Am Freitag verkündeten auch die drei Kärntner Städte Klagenfurt, Villach und St. Veit an der Glan, dass sie TikTok auf den Diensthandys öffentlich Bediensteter verbieten, in den kommenden Tagen würden den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entsprechende Dienstanweisungen übermittelt. Villachs Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) sprach als Kärntens Städtebundvorsitzender auch eine entsprechende, "eindeutige Empfehlung" für sämtliche 21 Mitgliedsstädte und -gemeinden im Bundesland aus.