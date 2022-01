Schüler-Widerstand gegen Matura-Regeln

Die Maturanten sollen heuer auch mündlich wieder ihr Wissen beweisen. Das besagen die Matura-Regeln, die Bildungsminister Martin Polaschek präsentierte. Zwar soll auch dieses Jahr mehr Zeit für schriftliche Klausuren sein sowie die Note der Abschlussklasse ins Zeugnis einfließen, mit der nach zwei Jahren wieder verpflichtenden mündlichen Matura fällt eine wesentliche Erleichterung aber weg.

Das stößt bei den Schülern auf Widerstand. Während in anderen Bundesländern Streiks vorbereitet werden, appelliert die NÖ-Landesschülervertretung an die Politik, die Freiwilligkeit bei den mündlichen Prüfungen beizubehalten. Sie sieht die diesjährigen Abschlussklassen als bisher am stärksten von Corona betroffen: „Der Jahrgang hatte schon in der sechsten und siebten Klasse Distance Learning. Es wäre fair, auch ihm die Bedingungen zu erleichtern“, sagt AHS-Landesschulsprecher Michael Stadlmann, der heuer selbst im Gymnasium in Baden maturiert.

Schülervertreter Michael Stadlmann ist für Freiwilligkeit der „Mündlichen“. Foto: LSV

Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) schließt sich dem Minister an, der den Wegfall der Freiwilligkeit mit dem heuer kaum erfolgten Distance Learning begründet. Sie betont jedoch, dass die Lage bis zum Termin im Mai laufend neu beurteilt werden muss. „Eine an die aktuellen Rahmenbedingungen angepasste mündliche Matura ist derzeit für die Bildungsexperten vorstellbar“, sagt die Politikerin. Es könne auch eine wertvolle Herausforderung und Chance für das spätere Berufsleben der Schüler sein, sich selbst vor einem Gremium zu präsentieren.