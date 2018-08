„Harald Neumann leitet einen weltweit agierenden Konzern und beherrscht es, Brücken zu bauen. Und wir wollen die Zusammenarbeit zwischen Niederösterreich und Rumänien weiter stärken.“ Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner nannte beim Empfang die wesentlichsten Gründe, warum der Vorstandsvorsitzende des niederösterreichischen Glücksspielkonzerns Novomatic zum neuen Honorarkonsul von Rumänien in Niederösterreich bestellt wurde. Schon jetzt pflegen die beiden Länder einen intensiven Kontakt. So hat Niederösterreich als einziges Bundesland seit zehn Jahren eine eigene Vertretung mit einem ecoplus-Büro in Rumänien.

Darüber hinaus stehen rund 200 heimische Unternehmen im intensiven Kontakt bzw. haben Geschäftsbeziehungen in jenes Land, dem Österreich den EU-Ratsvorsitz übergeben wird.

Harald Neumann lobte Rumänien als „tolles Land“, das mit einem Wirtschaftswachstum von fast zehn Prozent Wachstumskaiser in der Europäischen Union ist. Auch Novomatic ist seit 25 Jahren mit rund 1.000 Mitarbeitern in 120 Spielbetrieben in Rumänien aktiv. „Meine Aufgabe wird es sein, die schon jetzt sehr guten Beziehungen in der Wirtschaft und Wissenschaft ebenso wie im Tourismus und in der Kultur weiter zu verbessern“, so Neumann.