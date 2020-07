Popp wurde bereits am 1. Juli 2002 Stellvertreter des (damaligen) Landesgendarmeriekommandanten und per 1. Juli 2005 Stellvertreter des Landespolizeikommandanten in Niederösterreich. Ab 1. Februar 2012 war er "mit der Leitung des Landespolizeikommandos Niederösterreich betraut". Am 1. September 2012 wurde er Landespolizeidirektor-Stellvertreter.

Zuletzt war Konrad Kogler niederösterreichischer Polizeichef. Der frühere Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit wurde per 1. April 2019 zum Geschäftsführer für Personal und Organisation in der NÖ Landesgesundheitsagentur bestellt. Die interimistische Leitung der Landespolizeidirektion lag daraufhin bis Mittwoch in den Händen von Popp und Rudolf Slamanig.