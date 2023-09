Neue Wind-Zonierung soll 250 zusätzliche Windräder in NÖ bringen

„Rund 770 Windräder mit fast 1.900 Megawatt Leistung stehen in Niederösterreich bereits, das entspricht 52 Prozent der gesamten österreichischen Windkraftleistung. Aktuell sind rund 200 weitere Windräder im Bau, im Verfahren oder in Planung“, betonte Landeshauptfrau-Stv. Stephan Pernkopf (ÖVP) kürzlich bei einer Informationsveranstaltung zum Windkraftausbau in NÖ. Um noch 250 zusätzliche Windräder für Niederösterreich auszuweisen, arbeite ein Expertenteam momentan an der bestehenden Wind-Zonierung. Das Ergebnis der Überarbeitung wird noch heuer erwartet. Pernkopf informierte gemeinsam mit Gemeindebundpräsident Johannes Pressl und Herbert Greisberger, Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur des Landes (eNu) rund 150 Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter über den aktuellen Stand sowie über mögliche Umsetzungsvarianten.

In einem ersten Schritt sollen bestehende Zonen arrondiert und erweitert werden. Auch bestehende Windräder werden modernisiert, um maximale Leistung und Effizienz zu erbringen. „Modernisierte Windräder erbringen heute das Doppelte oder Dreifache der bisherigen Leistung, daher haben wir solche Repoweringverfahren massiv erleichtert“, so Pernkopf.

Bürgerbeteiligung forcieren

„Wir in den Gemeinden wollen die Energiewende und wir brauchen die Energiewende dringend. Das kann aber nur unter Mitbestimmung der Gemeinden und mit der Beteiligung der Bevölkerung funktionieren“, so NÖ Gemeindebundepräsident Pressl.

Dass das Interesse an Beteiligungsmodellen für erneuerbare Energien bereits steigt, weiß eNu-Geschäftsführer Herbert Greisberger. Mehr als 70 NÖ Gemeinden haben Sonnenkraftwerk-Projekte, bei denen die Bürgerinnen und Bürger sich an PV-Anlagen beteiligen. „Und darüber hinaus gibt es bereits über 150 Energiegemeinschaften in Niederösterreich. Dabei können Bürger erstmals saubere Energie über Grundstücksgrenzen hinweg gemeinschaftlich produzieren, speichern, verbrauchen, und auch verkaufen“, betont Greisberger.