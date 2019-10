Die Sozialdemokraten befinden sich in einer Abwärtsspirale. Mittlerweile ist die Partei mit rund 21 Prozent bei der Nationalratswahl beim historisch schlechtesten Ergebnis angekommen. SPNÖ-Chef Franz Schnabl will der mit Landespartei nun einen Weg aus der Krise finden – und damit Vorbild für die Bundesorganisation sein.

Woran die SPÖ scheitert, ist für Schnabl klar: Der Partei gelinge es nicht mehr, die Wähler dort abzuholen, wo er steht, und ihm zu vermitteln, dass sie ihm das Richtige anbiete. An den im Nationalrats-Wahlkampf vorgebrachten Inhalten scheitere es aber nicht, ist Schnabl überzeugt.

„Allerdings sind das Lebenssituationsthemen“, stellt der Landesparteichef fest. Die bewegen Menschen nur dann, wenn sie sie treffen. Fehlen würde die Themen verbindende Klammer darüber. „Das, was Kreisky mit ‚Leistung, Aufstieg, Sicherheit‘ geschafft hat“, verdeutlicht er. Das „Gemeinsam“, mit dem es die SPÖ im Rennen um Stimmen bei der Nationalratswahl versucht hat, sei dafür zu wenig gewesen.

Verbindende Vision als erster Punkt

Eine verbindende Vision ist der erste Punkt, bei dem die Landespartei ansetzen möchte. „Es muss klar sein, wofür wir stehen.“ Eine solche herauszufiltern, ist das Ziel einer von drei Arbeitsgruppen, bestehend aus Menschen „außerhalb der Funktionärskiste“. In welche Richtung es auf der Suche nach der neuen Vision gehen könnte, lässt Schnabl schon leicht anklingen: „Der Klimaschutz ist ein wesentlicher Punkt. Noch wesentlicher ist aber die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich“, sieht er das Thema der Sozialdemokratie wie auf den Leib geschneidert.

Schnabl: "Von Partei zur Bewegung"

Eine zweite Arbeitsgruppe soll die SPÖ dann in eine neue Richtung führen: „Die SPÖ soll von der Partei zur Bewegung werden“, nennt Schnabl die Aufgabe der zweiten Arbeitsgruppe. Das funktioniere aus seiner Sicht nur durch mehr Partizipationsmöglichkeiten – auch für Nicht-Parteimitglieder. In Zukunft soll es mehr Gastmitglieder oder Unterstützer geben, die sich themenbezogen engagieren. „Es tut der Partei gut, wenn wir uns nicht selber erzählen, was wir dringend brauchen“, meint der SPNÖ-Chef.

Die dritte Arbeitsgruppe soll die Organisations- und Kampagnenfähigkeit der Landespartei stärken. „Geht die Pam in die Messehalle Tulln, haben wir nicht die Kapazität, diese mit 5.000 Menschen zu füllen“, gesteht sich Schnabl ein. Nach dem Prozess soll das wieder möglich sein.

Zusätzlich zu den drei Arbeitsgruppen, die auf Grundlage eines Organisationshandbuchs arbeiten werden, soll eine Jugendstudie der demographisch wie historisch alten Partei zeigen, was die junge Generation möchte. Ergebnisse sollen am 31. Jänner auf dem Tisch liegen.