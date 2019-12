Eine Verordnung des Landes soll bis 2023 50 Fischotter-Tötungen jährlich erlauben. Der WWF kritisiert dies als „grausamen Angriff auf eine europaweit streng geschützte Art“ und forderte die sofortige Rücknahme der Verordnung. Ab der Kundmachung soll diese Verordnung im Bereich von "Teichanlagen, die der Zucht und Produktion von Speisefischen oder Setzlingen dienen" in Kraft treten.

Vor Tötung der Tiere müssen aber erst Präventionsmaßnahmen gegen Fischotter "wie zum Beispiel Zäunungen" erfolgslos gewesen sein. Unter dieser Voraussetzung können Fischotter im Rahmen der Höchstbegrenzung ganzjährig mit Fallen gefangen und getötet werden. Von 1. November bis 28. Februar ist auch ein Abschuss "durch Direktschuss mittels Langwaffe" möglich. Ausgenommen sind "Nachwuchs führende Weibchen".

"Der Fischotter ist wieder in NÖ heimisch, das wird auch so bleiben"

WWF-Expertin Christina Wolf-Petre ortete in der Verordnung einen "Freibrief für Abschüsse auf Basis willkürlicher Annahmen", der den EU-rechtlichen Vorgaben widerspreche. Neben der Rücknahme der Verordnung sollen auch die Präventionsmaßnahmen an Teichanlagen verstärkt werden, wie auch ausreichende und langfristig gesicherte Mittel für Entschädigungszahlungen zur Verfügung gestellt werden. Auch eine umfassende Renaturierung von Flüssen und Seen wird von der Tierschutzorganisation gefordert. Gemeinsam mit Vier Pfoten appelliert der WWF an Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), "die geplanten Massen-Abschüsse von Fischottern zu stoppen".

Ein Experte der Naturschutzabteilung des Landes NÖ kontert, dass schon bisher als letztes Mittel Otter zur Entnahme freigegeben waren, was die Gesamtpopulation nicht gefährdete. Da die Tiere die Teichwirtschaft bedrohen, sei ein Ausgleich nötig. „Der Fischotter ist wieder in Niederösterreich heimisch, das wird auch so bleiben. Die Population hat sich im Verlauf der letzten zehn Jahre auf mittlerweile über 1.000 Individuen verdoppelt“, so der Experte. „Parallel steigen aber auch die Schäden in der Teichwirtschaft und bei anderen Tierarten, wie bei der gefährdeten Koppe, der Bachforelle, der Flussperlmuschel und dem Edelkrebs.“

Vor über zwei Jahren wurde aufgrund dieses Problems ein Managementplan zum ökologischen Ausgleich geschaffen und 200 Millionen Euro in die Renaturierung von Flüssen investiert. „Der Entwurf der Verordnung hätte maximal 60 Fischotter pro Jahr zur Entnahme vorgesehen, jetzt wurde diese Zahl auf maximal 50 reduziert“, meint man seitens des Landes. „Ziel muss ein ökologisches Gleichgewicht sein, das nicht eine Tierart bevorzugt und andere gefährdet und dass auch unsere Waldviertler Teichwirtschaft schützt.“