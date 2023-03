Vereine an Mikl-Leitner: „Stoppen Sie die Verhandlungen mit der FPÖ"

Werbung

Die österreichische Verfassung und die Europäische Menschenrechtskonvention seien nicht verhandelbar und müssten respektiert und geachtet werden. Die FPÖ habe bereits in ihren bisherigen Regierungsbeteiligungen im Bund gezeigt, dass sie keinen Wert auf demokratische Spielregeln lege und stattdessen auf Hetze, Diffamierung und Hass setze. „Die ÖVP hat in diesem Fahrwasser nicht nur einmal kräftig mitgerudert und eine Handvoll Gesetze beschlossen, die dann vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben wurden“, argumentieren die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner.

Der Begriff Menschenrechte sei ihm mittlerweile zu „schwammig“, er „unterscheide zwischen ‚Staatsbürger und Nichtstaatsbürger‘“, wird Udo Landbauer in dem „Offenen Brief“ zitiert. Und weiter in Richtung Mikl-Leitner: „Sie wissen nur allzu gut, dass die Mischung aus Menschenverachtung, Inkompetenz, Verherrlichung von antidemokratischem Gedankengut und von mit Neonazis sympathisierenden Medien (Aula) in der FPÖ so stark ausgeprägt ist, dass mit dieser Partei nicht nur kein Staat zu machen ist, sondern – im Gegenteil – dass diese Partei sogar zur Zerstörung der vier staatlichen Säulen Justiz, Exekutive, Legislative und Medien offen und maßgeblich beiträgt.“ Fremdenhass, Rassismus und Unmenschlichkeit würden die Politik der FPÖ prägen.

Eine Koalition mit dieser FPÖ schade dem Wirtschaftsstandort, der Bevölkerung, dem Ruf und dem Heimatland Niederösterreich. Und sie verschaffe sich durch Meldungen, „die alle Grenzen von Anstand (den die ÖVP ja immer zitiert) und Pietät verletzen eine ständige Bühne, was zu einer politischen und gesellschaftlichen Verrohung breiter Bevölkerungskreise beiträgt. Rücksichtslosigkeit und Hartherzigkeit als neue Markenzeichen der NÖ Gesellschaft wären die Folge“.

„Verraten Sie die christlichen Werte und die vielen guten Menschen hier nicht“

Die ÖVP dürfe das alles nicht einfach aus machtpolitischen Gründen wegschieben. „Der Drang zum Machterhalt um jeden Preis hat einen höchst gefährlichen Preis. Denken Sie an unser wunderschönes Bundesland und lassen Sie es nicht zu, dass es von Menschenfeinden und Demokratieverächtern mitregiert wird“. Abschließend appellieren die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner noch an die christlichen Werte der ÖVP: „Wir sind überparteiliche Vereine und lieben unser Bundesland. Verraten Sie die christlichen Werte und die vielen guten Menschen hier nicht. Wir hoffen auf Ihren Anstand, ihr Bekenntnis zur Demokratie, zu den Menschenrechten und zu den Grundfesten der Zweiten Republik.“

ÖVP und FPÖ: Arbeitsüberkommen noch diese Woche?

ÖVP und FPÖ reagierten bislang noch nicht auf den „Offenen Brief“. Dem Vernehmen nach soll aber noch diese Woche das Arbeitsübereinkommen vorgestellt werden. Beide Parteien betonen aber, dass die Gespräche auch noch scheitern könnten. Heute ist jedenfalls eine weitere Nachtschicht bei den Verhandlungen geplant.

Unterzeichnet wurde der „Offene Brief“ von folgenden Vereinen und Personen: Ankommen – in Würde, Fairness-Asyl, Klosterneuburg hilft, Seebrücke Herzogenburg, SOS Mitmensch, St. Pöltner Gutmenschen, Verein Herzverstand, #zusammenHalt NÖ, Uschi Berthold, Gerlinde und Gerhard Buchberger, Lukas Haselböck, Jutta Lang, Elisabeth Klatzer, Karin Kristl, Florian Schmiedecker, Susanne Scholl, Elisabeth Sterzinger und Eva Waginger.