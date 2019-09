Zum Feiern kommt Niederösterreichs NEOS-Spitzenkandidat zwar erst später. Gerade läuft Nikolaus Scherak in der Wiener Hofburg in die Maske, für das nächste TV-Interview am Wahlabend. Aber Grund zum Feiern gäbe es nicht nur bundesweit, sondern auch in Niederösterreich. "7,3 oder 7,2 Prozent" in NÖ - das, freut sich Niederösterreichs Spitzenkandidat, ist "auch sehr gut".

Aber: Die 7,8 Prozent und 14 Mandate auf Bundesebene, das sei "das beste liberale Ergebnis", besser sogar noch als zu Zeiten von Heide Schmidt. Woran das liege? An einer "großartigen Spitzenkandidatin" und an "guter Arbeit für eine anständige Alternative".