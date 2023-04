ÖVP und FPÖ wollen qualifizierte Zuwanderung forcieren

Werbung

Der Fachkräftemangel, die Trockenheit und Wohnhaus-Sanierungen werden die ÖVP- und FPÖ-Mitglieder der Landesregierung in den kommenden sechs Monaten beschäftigen. Zumindest gaben sie für diese Themenbereiche bei einer Pressekonferenz im Rahmen der ersten Regierungsklausur Ziele aus. Als Ort wählten sie dafür den Flughafen Schwechat - durchaus aufgrund der Symbolwirkung, betonten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Landes-Vize Udo Landbauer (FPÖ). Mikl-Leitner sah ihn als „Drehscheibe der ganzen Welt“ und Ort, der für die Wichtigkeit der Wirtschaft stehe.

Inhaltlich ging es bei der Klausur vor allem um den Fachkräftemangel. Mikl-Leitner kündigte an, qualifizierte Zuwanderung in den nächsten Monaten und Jahren forcieren zu wollen, um den Wohlstand in Niederösterreich zu erhalten. Die Wirtschaftsagentur ecoplus habe dazu ein „Expat Center“ eingerichtet. In einem ersten Schritt solle evaluiert werden, welche Qualifikationen in Niederösterreich benötigt werden. Die Pflege ist da laut Mikl-Leitner jedenfalls ein Thema. Vorstellen könnte sie sich hier die Rekrutierung in Albanien, wie sie am Rande erwähnte. Als Musterbeispiel nannte die Landeshauptfrau das Projekt „Pflegekräfte aus Vietnam“. In einem Pilotversuch sollen Vietnamesinnen und Vietnamesen in Krems für die Pflege in Niederösterreich ausgebildet werden. Überraschend kam diese Ankündigung, weil die FPÖ das Projekt, als es Pflege-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) vor einigen Monaten präsentierte, entschieden ablehnte. Landbauer sprach damals von einem „Irrsinn“ und „Steuergeldverschwendung“. Darauf angesprochen, meinte Landbauer nun, dass er sich immer noch nicht vorstellen könne, dass es funktioniere, er es sich aber anschauen werde. „Der Kollege nimmt auch gerne Neues an“, bemerkte Mikl-Leitner am Podium lachend.

Foto: NLK/Pfeffer, Gerhard Pfeffer

Doppelbudget soll erst im nächsten Jahr wieder erstellt werden

Die beiden Politiker, die in der Vergangenheit vor allem mit gegenseitigen Vorwürfen aufgefallen waren, betonten generell mehrmals, dass die Zusammenarbeit in der Landesregierung im ersten Monat „professionell“ verlaufen sei. Landbauer erklärte, dass es auf beiden Seiten gut funktioniere und jetzt umgesetzt werde, was vor der Wahl versprochen wurde. Was die Landes-Finanzen betrifft, meinten beide, dass sie auf eine „verantwortungsvolle und sparsame Budget-Politik“ setzen. Aufgrund der unsicheren Entwicklung von Konjunktur und Inflation, soll die 2021 erstmals gestartete Erstellung eines Doppelbudgets diesmal wieder ausgesetzt werden. Es werde wieder ein Ein-Jahres-Budget geben. Erst im nächsten Jahr soll wieder ein Doppelbudget erstellt werden, kündigte Mikl-Leitner an.

Konzepte für Sanierungen im Wohnbau und gegen Trockenheit werden erarbeitet

Inhaltlich nannte das Duo, das bei der Pressekonferenz von der gesamten Regierungsmannschaft flankiert wurde, auch den Kampf gegen die zunehmende Trockenheit als einen Schwerpunkt in den nächsten Monaten. Landes-Vize Stephan Pernkopf (ÖVP) solle ein Konzept erstellen, um den Grundwasserspiegel auch in den von der Trockenheit besonders betroffenen Landesteil, dem Weinviertel und dem Süden Niederösterreichs zu sichern. Außerdem gab Mikl-Leitner als Ziel aus, die Energieunabhängigkeit durch den Ausbau von Biomasse, Sonnen- und Windkraft weiter zu vergrößern. Sie kündigte 2023 als „ein Rekordjahr in Richtung Energieunabhängigkeit“ an. Derzeit seien 200 Windkraftanlagen in Genehmigung oder im Bau, 15.000 neue PV-Anlagen und 20 neue Biomasse-Anlagen sollen hinzukommen.

Im Bereich des Wohnbaus wollen die beiden Regierungspartner Menschen zum Sanieren von alten Gebäuden bewegen. Hier arbeite Wohnbau-Landesrätin Teschl-Hofmeister (ÖVP) an einem Konzept, um Motivation für Sanierungen zu schaffen.

Corona-Fonds soll im Mai beschlossen werden

Landbauer sprach von einer „intensiven Arbeitssitzung“. Er hob das Bekenntnis zu Straßenbau-Projekten wie der Marchfeld-Schnellstraße (S 8) oder der Traisental Schnellstraße (S 34) hervor und sprach sich wiederholt gegen neue Tempolimits wie etwa 100 km/h auf der Autobahn aus. Als „Herzstück“ der Regierungsarbeit bezeichnete er den Corona-Fonds. Der soll, wie Landbauer ankündigte, im Mai im Landtag beschlossen werden. Wie berichtet, ist es das Ziel, dann vom Verfassungsgerichtshof gekippte Corona-Strafen zurückzuzahlen.

SPÖ nahm an der Klausur nicht teil

Dass die SPÖ, aufgrund des Proporzsystems nicht an der Klausur teilnahm, erklärte gleich zu Beginn der Pressekonferenz ein Sprecher der Landeshauptfrau. Es sei so üblich, dass jene Parteien Klausuren abhalten, die Regierungsübereinkommen geschlossen haben. Dazu gehörte in der vergangenen Periode auch die SPÖ. Nach den gescheiterten Regierungsverhandlungen gibt es kein Übereinkommen mit den Sozialdemokraten mehr. Bei der Pressekonferenz betonte Mikl-Leitner nur, was „mit dem ersten Verhandlungspartner“ nicht gegangen wäre - nämlich eine „sorgsame Budget-Politik“. Außerdem sah sie mit der SPÖ keine Möglichkeit für eine gute wirschaftliche Entwicklung Niederösterreichs. Als Grund nannte sie die roten Forderungen nach einer Arbeitszeitverkürzung und einer Lkw-Maut.