„25 Jahre NÖsterreich in der EU – 25 years back and forward“ heißt es morgen bei der diesjährigen Europatag-Veranstaltung Niederösterreichs. Immerhin ist Österreich heuer seit 25 Jahren in der EU. Und das wird gefeiert. Mit einem Blick in die Vergangenheit aber vor allem einem Blick in die Zukunft Europas.

Neu ist, dass der Europatag des Europa Forum Wachau erstmals als Online-Event gefeiert wird. Moderiert von Silvia Schneider. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Wir wollen Europa gemeinsam gestalten, deshalb nutzen wir unsere digitalen Plattformen und begehen den Europa-Tag heuer erstmals online.“ Insbesondere Jugendliche sollen damit auch dazu angesprochen werden, sich aktiv am Feiertag Europas am Austausch zu beteiligen.

Talks mit prominenten Teilnehmern

Los geht’s mit dem Live-Einstieg um 8.45 Uhr. Um 9 Uhr startet die interaktive Diskussion. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrat Martin Eichtinger laden zu interessanten Talks mit:

Karoline Edtstadler (Ministerin für EU und Verfassung) zur Zukunft der EU,

Margarete Schramböck (Ministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort) zur Digitalisierung in der EU,

Pia Ahrenkilde Hansen (Direktorin der Generaldirektion für Kommunikation der Europäischen Kommission) zur Kommunikation in der Krise,

und Gerda Füricht-Fiegl (Lehrgangsleiterin politische Kommunikation der Donau-Uni Krems) sowie Johann Heuras (Bildungsdirektor für NÖ) zur Bildung in der EU.

EU-Quiz & Video-Wettbewerb

Darüber hinaus gibt es eine knifflige Quizshow zu aktuellen EU-Themen (in fünf Runden) und eine Hashtag-Wall. Und: Die Finalisten des Videowettbewerbs „MoviEU – 25 years back and forward“ werden präsentiert. „Jeder kann von zu Hause bei einem Quiz sowie beim Live-Voting zum Jugend-Videowettbewerb, an dem 20 Schulen teilgenommen haben, mitmachen“, so Landesrat Martin Eichtinger.

Morgen ab 8.45 Uhr live auf: www.europaforum.at oder auf Facebook.