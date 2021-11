Land NÖ will bei Straßenbau sparen

Ein hunderte Seiten langes Buch bildet das erste Doppelbudget des Landes, das Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) präsentierte. Vorgesehen ist ein Haushaltsvolumen von 14,4 Milliarden Euro und ein Defizit von 868 Millionen Euro für 2022 und 2023.

Insgesamt habe das Land durch Corona, laut Schleritzko, einen zusätzlichen Schulden-Rucksack von 1,5 Milliarden Euro zu tragen. Bis 2026 soll der wieder abbezahlt sein. Das Ziel ist ein Budget-Ausgleich 2026.

Quelle: Land NÖ; Illustration: Igrapop/Shutterstock.com; NÖN-Grak: Bischof

Gespart werden soll dazu bei Infrastrukturprojekten. Der Straßenbau ist hier für Schleritzko ein Beispiel, wobei er auf Nachfrage keine konkreten Projekte nannte. Ausgenommen seien jedenfalls notwendige Ortsumfahrungen oder Investitionen in Öffis. Andere Straßenbau-Vorhaben sollen verschoben werden – auch aufgrund der enorm gestiegenen Baupreise. 2022 sind in dem Bereich zwölf Millionen Euro weniger vorgesehen als 2021. „Die Einsparungen im Bereich der Infrastruktur sind ein wichtiger erster Schritt für eine Strukturdiskussion“, kündigt Schleritzko an. Er betonte, dass nun wieder die Ausgabenbremse gezogen werde.

Anders ist das im Sozial-Bereich. Hier will die Landesregierung, verglichen mit 2021, mehr Geld ausgeben. 2024 sind 100 Millionen Euro mehr vorgesehen als 2021. Das Geld soll für Pflege und im Jugend-Bereich für Heime verwendet werden.

Beschlossen wird das erste Doppelbudget am 18. November im Landtag. Schleritzko rechnet mit der Zustimmung von SPÖ und FPÖ. Die Sozialdemokraten kritisieren jedoch die späte Übermittlung der Unterlagen und dass für Kinderbetreuung zu wenig Geld zur Verfügung stehe.