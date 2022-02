Es wird weiter gelockert

Die Omikron-Welle soll ihren Höhepunkt erreicht haben. In Niederösterreich sind zurzeit rund 58.000 Menschen mit Covid infiziert, 274 müssen am heutigen Dienstag mit dem Virus im Spital behandelt werden, 25 auf einer Intensivstation. Aus Sicht der Bundesregierung erlauben diese Zahlen das Aufheben weiterer Corona-Maßnahmen. Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) betont, dass es nun Zeit für Lockerungen sei. Welche Maßnahmen wann fallen sollen, beraten die Landeshauptleute am morgigen Mittwoch mit der Bundesregierung. Das Ergebnis wird dann in einer Pressekonferenz präsentiert.

Eine Lockerung ist bereits durchgesickert und gilt als fix: Abgesehen von Wien soll in der Gastronomie ab Samstag, 19. Februar, die 2G- zur 3G-Regel werden. Auch Getestete dürfen also wieder Lokale besuchen. Spekuliert wird außerdem etwa über das Fallen der Sperrstunde, die zurzeit bei 24 Uhr liegt. Auch beim Skifahren könnte bald wieder ein 3G-Nachweis statt eines 2G-Nachweises ausreichen.

Schulveranstaltungen werden wieder erlaubt

Definitiv fällt an allen Schulen ab Montag, 21. Februar, die Maskenpflicht im Unterricht. An Volksschulen ist das bereits erfolgt. Ab 21. Februar sollen, wie Bildungsminister Martin Polaschek gegenüber „Ö1“ sagte, auch Schulveranstaltungen wieder erlaubt sein.

Ergänzen sollen diese Lockerungen jene, die bereits am 5. und 12. Februar erfolgt sind: Seither reicht für eine Shoppingtour im Handel oder den Besuch beim Frisör sowie im Museum wieder ein 3G- statt eines 2G-Nachweises. Außerdem gibt es keine Personenobergrenze bei Veranstaltungen mehr. Um die besuchen zu dürfen, muss man aber weiterhin geimpft oder genesen sein.