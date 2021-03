EU-Abgeordnete sehen Wolf als Problem .

Präsident der NÖ-Landwirtschaftskammer Johannes Schmuckenschlager und Bundesrat Eduard Köck (ÖVP) aus Waidhofen an der Thaya reichten eine Petition zur Wolf-Problematik in Niederösterreich im EU-Parlament ein. Nach einer Sitzung sprach sich die Mehrheit der EU-Abgeordneten (alle bis auf die Grünen) dafür aus, dass der Wolf zu einem Problemtier in Europa geworden ist.