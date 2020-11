Das stellt EU-Abgeordneter Alexander Bernhuber (EVP) fest. Er erklärt mit NÖs Bauernbund-Direktor Paul Nemecek, beide aus dem Mostviertel, welche Auswirkungen die Entscheidungen in Brüssel für NÖ haben könnten.

EU-Budget: In Europas Finanzrahmen für 2021 bis 2027, auf den man sich im Rat zuletzt doch noch geeinigt hatte und für den das erste Mal Schulden aufgenommen werden, seien im landwirtschaftlichen Bereich keine Kürzungen zu erwarten. Aber, so Bernhuber: „Es ist wichtig, dass wir bis Jahresende ein Budget haben.“ Er sei da „guter Dinge“.

Gemeinsame Agrarpolitik (GAP): Seit mehr als zwei Jahren diskutieren die EU-Staaten über eine Reform der gemeinsamen Agrarpolitik ab 2021. Hier soll diese Woche die erste Verhandlungsrunde starten, sagt Bernhuber. Er rechne damit, dass die Reform „im nächsten halben Jahr“ unter Dach und Fach sei. Für NÖs Bauern sei sie „eher eine Evolution als eine Revolution“. Er hoffe, dass sich „so wenig wie möglich ändert“. Dass die drohenden Kürzungen abgewendet worden seien, freut Nemecek. Die Kritik von Umweltschützern am fehlenden Fokus auf das Klima weist der Bauernbund-Direktor zurück: „Würden alle so wirtschaften wie NÖs Bauern, hätten wir schon eine grünere Agrarpolitik.“

Glyphosat: Das umstrittene Unkrautbekämpfungsmittel ist in der EU, so Bernhuber, „noch bis Dezember 2022 zugelassen“. Hier gelten europäische Spielregeln, was ein Verbot in Österreich bisher schwierig machte. Laut Nemecek gäbe es eine „einfache“ Lösung beim Verzicht auf Glyphosat: „Wir kaufen österreichische Produkte – keine Linsen aus Übersee.“ Er sieht hier Konsumenten und Handelsketten in der Verantwortung.

Mercosur: Das ebenso heftig umstrittene Freihandelsabkommen mit Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay kann derzeit nicht in Kraft treten. Im letzten Plenum des EU-Parlaments stimmte die Mehrheit der Abgeordneten dagegen. „Für mich war das ein großer Erfolg“, so Alexander Bernhuber. Freihandel sei zwar wichtig und richtig, müsse aber fair sein. Mit Mercosur könne er das nicht sein. So sieht man das auch beim Bauernbund. „In Südamerika wird unter ganz anderen Standards produziert“, begründet Nemecek, warum er Importe etwa von Rindfleisch aus diesen Ländern zu billigen Preisen fürchtet. Auch in Sachen CO 2 -Zölle fordert er „ein Umdenken“. Es könne nicht sein, „dass chinesischer Granit billiger sei als Waldviertler Granit“. Einigkeit innerhalb der ÖVP dürfte hier aber keine herrschen: EVP-Parlamentsvize-Othmar Karas stimmte für den Pakt. „Persönlich bin ich darüber nicht glücklich. Aber meine Position war immer klar“, sagt Bernhuber.

Herkunftskennzeichnung: „Die Leute wollen wissen, wo das Essen herkommt“, ist Nemecek überzeugt. Der NÖ-Bauernbund fordert daher Herkunftskennzeichnung. Die Bundesregierung plant diese momentan für verarbeitete Produkte sowie in Gemeinschaftsküchen. Die EU schreibt bisher eine verpflichtende Kennzeichnung für definierte Lebensmittel vor – etwa Fleisch, Obst und Gemüse, Olivenöl, Honig, Fisch, Eier oder Bio-Produkte. Zudem ist die Herkunft eines Lebensmittels anzugeben, wenn die Verbraucher ohne diese Angabe irregeführt würden. Von vielen Seiten kommt dazu der Ruf nach Kennzeichnung in der Gastro. Nemecek lehnt das ab. Zuerst solle „der Staat selbst seine Hausaufgaben erledigen“, sagt er. Das werde, erst recht auf EU-Ebene, aber nicht „von heute auf morgen gelingen“, so Bernhuber. Er betont jedoch, dass er sich das noch für diese Periode vorgenommen habe.

Steuerliche Begünstigungen für regionale Lebensmittel: Um regionale Produktion zu stärken, gibt es in Österreich den Plan, weit gereiste Lebensmittel künftig teurer zu machen. „Wir sind dabei, steuerliche Begünstigungen für regionale Lebensmittel zu schaffen“, erklärt Nemecek.