Mit Argusaugen blickte in der Vorwoche auch Niederösterreich nach Brüssel. Schließlich trafen sich Europas Staats- und Regierungschefs zum ersten Gipfel in Sachen Budget unter Ursula von der Leyens neuer Kommission.

Nur: Von Einigkeit war da trotz 48-stündiger Beratungen keine Rede. Viel zu niedrig war vielen der Vorschlag von EU-Ratspräsident Charles Michel für den anstehenden mehrjährigen Finanzrahmen von 2021 bis 2027 – also für jene Beträge, die von den Mitgliedern eingezahlt werden müssen.

Viel zu hoch den anderen, die, wie Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz, sogar mit einem Veto gedroht hatten. Also trennte man sich nach Verschiebungen, Verspätungen und Nachbesserungen, die unter anderem auch einen „Rabatt“ von 100 Millionen Euro für Österreich vorgesehen hätten, ohne Deal. Und stellte schlicht fest: „Wir brauchen mehr Zeit!“

"Veraltete" Berechnungen aus dem Jahr 2018

Zeit ist aber fürs Budget, das ja schon nächstes Jahr in Kraft treten soll, fast keine mehr. Und der Vorschlag, der da in Brüssel auf dem Tisch lag, viel zu kurzsichtig: „Veraltet“, sagt EU-Parlaments-Vizepräsident Othmar Karas aus Niederösterreich dazu.

Denn: Die Berechnungen stammten, so Karas, noch aus 2018. „Da war noch kein Brexit, da war kein Green Deal und da war auch noch kein Arbeitsprogramm, auf das wir uns ja geeinigt haben.“

Das Budget müsse doch das in Zahlen gegossene Programm sein. Statt dessen decke der Vorschlag nicht einmal das ab, was jetzt fehlt. Und, kurz gesagt: Wenn der Haushalt nicht deutlich aufgestockt werde, gäbe es gerade für die Landwirtschaft und die Regionen ab nächstem Jahr weniger Geld.

EU-Gelder sicherten 62.000 Arbeitsplätze

Wie wichtig die EU-Gelder vor allem für Niederösterreich als ehemaliges Grenzland zum Eisernen Vorhang sind, weiß der für internationale Beziehungen zuständige Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP): „Seit dem EU-Beitritt konnten insgesamt elf Milliarden Euro an EU-Geldern nach Niederösterreich geholt werden.“

Mit diesen Fördermitteln konnten Initiativen wie etwa die NÖ Sprachoffensive für 73.000 Kinder entlang der ehemaligen Grenzregion oder der grenzüberschreitende Rettungsdienst umgesetzt werden. Insgesamt konnten seit dem Jahr 1995 über 15.000 neue Arbeitsplätze und 47.000 Arbeitsplätze durch EU-Regionalförderungen gesichert werden.

„Die EU-Fördermittel müssen für Niederösterreich auch in Zukunft gesichert bleiben“, fordert auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „Mit diesen Geldern, etwa für Regionalförderungsprojekte, spüren die Bürger am unmittelbarsten, was uns eine gemeinsame Europäische Union bringt.“

Zur Verfügung stehende Mittel voll ausgeschöpft

Bezogen auf dieses sogenannten EFRE-Mittel ist es gelungen, die zur Verfügung stehenden Mittel voll auszuschöpfen, sodass kein Euro an Fördermitteln in Brüssel liegen geblieben ist. „Wir zahlen zwar einen Euro nach Brüssel, holen aber drei Euro wieder nach Niederösterreich zurück“, erklärt Eichtinger.

Diese Gelder seien auch wichtig für Leuchtturmprojekte wie das europaweit erste grenzüberschreitende Gesundheitszentrum in Gmünd, wo mittlerweile 7.000 Patienten aus Tschechien behandelt wurden.

Ähnliche Projekte werden aktuell auch mit der Slowakei und Ungarn verhandelt.

Angelaufen sind indes auch bereits die Vorbereitungen für das Europaforum Wachau von 4. bis 6. Juni in Göttweig, das heuer ebenfalls sein 25-jähriges Jubiläum feiert.